OLMO KONAČNO OTKRIO ZAŠTO JE ODJEDNOM NESTAO: Što se dogodilo u Leipzigu i je li požalio što je napustio Dinamo?

Bivši nogometaš Dinama i povremeni španjolski reprezentativac, Dani Olmo, trenutno je zatvoren kod kuće, kao i većina nogometaša u svijetu i trenira u izolaciji zbog pandemije koronavirusa.

Olmo je u iščekivanju ponovnog početka prvenstva, dao intervju španjolskom Mundu Deportivu i otkrio je kako se snašao u Leipzigu i te ono najvažnije kako to da je brzo nakon dolaska nestao s radara.

Kako je u Njemačkoj

Prvo je komentirao stanje s koronavirisom i kako se snašao.

“Ovdje nije kao u Španjolskoj i možemo izlaziti van, iako su nam iz kluba preporučili da ostanemo kod kuće. Pokušavamo trenirati svaki dan i ostati u formi. Imamo posebne planove treninga, iako se ja trudim raditi i više”, komentirao je Olmo stanje s koronom u Njemačkoj.

Što radi preko dana, je li sam i pridržava li se pravila? “Dižem se u 9 sati ujutro i koristim priliku za trčanje, kardio vježbe i slijedim plan treninga. Kasnije se malo odmorim, čitam i opet se vratim treninzima. Više treniram nego li radim bilo što drugo jer se sada može malo toga”, priča Olmo pa nastavlja…

“Otac je sa mnom u stanu, majka i brat Carlos su u Zagrebu. Pokušavamo živjeti odgovorno i pridržavati se pravila i neshvatljivo mi je da ima ljudi koji se ne pridržavaju uputa stručnjaka i vlade u ovakvim situacijama”, kaže Olmo.

Zašto ne igra?

Konačno, Olmo je otrkio kako se osjeća u Leipzigu i činjenice da ne igra.

“Osjećam se dobro iako možda nisam igrao koliko sam želio na početku. Istina je da sam igrao u prve četiri utakmice, ali onda sam iznenada nestao. U iduće tri utakmice trener me nije stavio bez objašnjenja, a ja nisam ni tražio objašnjenja. Igrao sam dosad na četiri različite pozicije, a jedina koja je bila slična mojoj pravoj bila je protiv Bremena. Protiv Bayerna sam započeo kao devetka, a protiv Borussije Möchengladbach kao pivot. Nisam imao kontinuiteta i minutaže na pozicijama na kojima mogu najviše doprinijeti, ali uvijek sam na raspolaganju momčadi i treneru. Ne znam što se dogodilo, ali došao sam ovdje igrati i ako nastavim raditi uvjeren sam da ću natjerati trenera da se predomisli”, objasnio je mladi Španjolac.

O ponudama i Dinamu

Je li požalio što nije ostao u Dinamo? “Ne žalim, bilo mi je jasno da je to za mene najbolja opcija, te i dalje tako mislim. Momčad je jako dobra i igra u četvrtfinalu Lige prvaka. Također, čini se da će sezona biti jako duga i biti će minuta za sve. Ako uspijem uhvatiti kontinuitet, ostat ću unutar momčadi”, rekao je Olmo.

Govorio je i o ponudama koje je imao dok je bio u Dinamu. “Imao sam nekoliko ponuda, ne samo iz Španjolske, već i iz Italije i Engleske. Ali ona Red Bull Leipziga najviše mi se svidjela. Sportski direktor došao je u Zagreb, a trener me pozvao na razgovor a me uvjeri kako želi da dođem. To mi je bilo jako važno”, kaže Olmo.

Je li mu se javila i Barcelona? “Razgovarali su s mojim agentima u studenom. Prvo su željeli sve brzo riješiti, a onda se odgađalo iz jednog ili drugog razloga. Krajem siječnja kada su se opet javili već sam sve dogovorio s Leipzigom. Oni su mi ponudili nešto što drugi nisu. Otišao sam na kraju u momčad koja je više od ostalih pokazala da me želi”, otkriva Olmo.

Tko je u Leipzigu na njega ostavio najjači dojam? “Zaista mi se sviđa Gulacsi, vratar, kao i obrana koju imamo, Klosterman, Upamecano i Halstenberg. Upamecano je budućnost Francuske, a druga dvojica su njemački reprezentativci. Tu su onda i Nkunku i Schick koji su zaista kvalitetni, kao i Timo Werner koji je poput aviona. Ukupno gledano cijela momčad ima mladost, kvalitetu i samopouzdanje”, završio je Olmo.