OLMO DOBIO POJAČANJE U NAPADU: Stigao sjajni Norvežanin, Leipzig ga je platio 20 milijuna eura

Njemački prvoligaš Leipzig potpisao je petogodišnji ugovor s norveškim napadačem Alexanderom Sorlothom (24), koji dolazi iz Crystal Palacea za 20 milijuna eura.

Iako je u Crystal Palaceu od siječnja 2018. godine, Sorloth je za engleski klub odigrao samo 20 utakmica, dok je ostalo vrijeme bio na posudbama, prvo u belgijskom Gentu, a prošle sezone u turskom Trabzonsporu za kojeg je zabio 33 gola u svim natjecanjima.

OFFICIAL: RB Leipzig confirm the signing of Norway international striker Alexander Sørloth.

The 24-year-old has signed a five-year deal at Red Bull Arena.

🤩 pic.twitter.com/gBJ8292N14

— 🇳🇴 Football (@NORftbl) September 22, 2020