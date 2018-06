‘Jedino što on može izgubiti jest – ugled u Sloveniji’

Na službenim internetskim stranicama ljubljanske Olimpije još uvijek stoji tekst koji potvrđuje raskid suradnje kluba s dosadašnjim strategom Igorom Bišćanom, no slovenski mediji napravili su korak dalje i najavili njegova nasljednika.

Ko imaš novega trenerja, ampak moraš počakati na zeleno luč 🤔 pic.twitter.com/GjVeb22IEh — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) June 8, 2018

Trebao bi on biti 44-godišnji Igor Jovićević, javlja Delo navodeći da je riječ o 15. po redu treneru Olimpije od ljeta 2009. godine te da on sigurno neće biti dočekan fanfarama. Neće imati niti podršku navijača, dodaje se, kao i to da dotični nema što za izgubiti osim – ugleda u Sloveniji.

Jovićević je dosad bio trener druge Dinamove momčadi, a ima iskustvo rada u Sloveniji gdje je u sezoni 2016/17 vodio sastav Celja.