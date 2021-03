‘Jesam li se dugo lomio? Moram priznati da nisam’

Ivica Olić više nije član stožera Zlatka Dalića, jer je prihvatio posao trenera u CSKA Moskva, kluba u kojem je igrao i gdje je igračka legenda. Olić je za CSKA igrao od 2003. do 2007. godine, Vatrene je napustio netom uoči okupljanja za novi kvalifikacijski ciklus, a u klubu je dočekan raširenih ruku i odmah se bacio na posao.

Inače, kada je došao na okupljanje reprezentacije nije razmišljao da će se dogoditi nešto što će poremetiti planove priprema za kvalifikacije. Prošli petak je uspostavljen prvi kontakt s CSKA, radilo se čisto o informativnom razgovoru o mogućem angažmanu, poručili su mu iz Moskve da će se javiti. Već u subotu je došlo do drugog razgovora, i onda je bilo sve dogovoreno…

“Jesam li se dugo lomio? Moram priznati da nisam. To je klub kojeg jako dobro poznajem, a to je za mene veliki izazov nakon tri i pol godine boravka u reprezentaciji. Bilo je zapravo samo pitanje vremena kada ću otići iz reprezentacije, sad ili nakon Eura. Ova ponuda me zaintrigirala, CSKA poznajem od svojih igračkih dana, i eto, već sam odradio tri treninga, makar mi je pola momčadi s reprezentacijama”, kazao je Ivica Olić za Sportske novosti.

‘Izbornik Dalić i ja imali smo sjajan odnos’

Kazao je kako su mu svi zaželjeli puno sreće…

“Izbornik Dalić i ja imali smo sjajan odnos. Ovim putem se zahvaljujem na tom sjajnom odnosu koji je egzistirao od prvog dana, a kako smo se upoznavali, naše povjerenje je sve više raslo. Naravno, zahvaljujem se i svim ostalim članovima stožera, bilo mi je zadovoljstvo raditi s njima. Imali smo sjajne rezultate, žao mi je što su nam ovako započele kvalifikacije. Ali to je nogomet, ukoliko ne uđeš sto posto u utakmicu protiv momčadi koja je jako motivirana i koja pobjedu želi više od tebe, onda više nije bitna kvaliteta, nego teren koji je jedino mjerilo. A protiv Slovenije, osim možda uvodnih 10 do 15 minuta, sve ostalo je bilo mizerno”, ističe Olić.

Sumnje ruskih novinara

Bilo je nekakvih sumnji kod ruskih novinara kada se radi o Olićevu izboru, jer to mu je prvi samostalni trenerski posao. Kako je doživio te sumnje?

“Iskreno, nisam čitao, niti čitam ruske medije. Čitanje na ruskom mi baš i ne ide… Meni je najvažnije da imam podršku ljudi koji vode klub i koji me zvali. To je jedino što me u ovom trenutku zanima”, naglašava Ivica Olić.