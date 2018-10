OLIĆ OTVORENO O POVRATKU NIKOLE KALINIĆA: Jedan škakljiv uvjet mora ispoštovati, u protivnom nema povratka među Vatrene

Dalićev pomoćnik Olić o povratku Nikole Kalinića u reprezentaciju

Pomoćnik Zlatka Dalića na klupi reprezentacije Hrvatske, legendarni bivši nogometni as Ivica Olić, dao je intervju za Sportske Novosti u kojem je, između ostalog, govorio i o mogućem povratku odbjeglog Nikole Kalinića u A momčad Vatrenih, odnosno odgovorio je na pitanje novinara kakav je njegov stav o mogućem povratku spomenutog igrača…

Ola do ‘bola’

Ola, koji je kao igrač bio neumoran, uporan i trčao “do bola”, kazao je kako su razgovarali o tome i kako je izbornik Dalić “vrlo jasno kazao što misli…

“Ako Kalinić pokaže interes za povratkom, treba se ispričati. U tom slučaju izbornik nema ništa protiv. Ja i cijeli stručni stožer tako mislimo. Svi znamo kakve su kvalitete Nikole Kalinića, ali isto tako se jasno mora dati do znanja da je izbornik taj koji odlučuje. Izbornik postavlja pravila koja se moraju poštivati”, rekao je Ivica Olić i dodao:

‘Nije Kalinić ni prvi ni posljednji koji je izbačen iz reprezentacije’

“Kad se pravila prekrše, onda igrač mora otići. Nije Kalinić ni prvi ni posljednji koji je izbačen iz reprezentacije. Nema nikakve ljutnje, ali najviše treba zabrinuti Kalinića što je otišao u klub u kojem je jako teško dobiti minutažu. Opet nema kontinuitet, to je loše, posebno za napadača. Pa to je i bio problem zašto Kalinić u Rusiji nije bio u udarnom sastavu. Zadnjih šest mjeseci nije imao kontinuitet igara, to se vidjelo i osjetilo. Rebić i Kramarić imaju kontinuitet. Velim, nema nikakve ljutnje, ako Kalinić pokaže volju za povratkom, bude spreman i ispriča se, ne vidim razloga da jednog dana opet ne bude dio reprezentacije”.

Nikola Kalinić treba se javno ispričati

To znači da se Nikola Kalinić, bez obzira na neko svoje mišljenje o svemu, ipak pregrmiti neke stvari zbog hrvatskog dresa, javno se ispričati zbog svojeg negativnog ponašanja u reprezentaciji uoči Rusije i na samom poprištu SP-a. Kalinić treba reprezentaciji, u to nema sumnje, ali treba se i ispričati…

Bez isprike, javne, ne bi smjelo biti povratka. Članovi reprezentacije nisu mu javno odveć zamjerali, razumjeli su frustraciju, što sugerira da i oni znaju kako je Nikola Kalinić vjerojatno zasluživao više prostora i prilike u momčadi.

No, jednoglasno mu ne odobravaju način i pogotovo vrijeme pokazivanja nezadovoljstva. Ali isto tako, misle kako je on najbolje rješenje za Marija Mandžukića.