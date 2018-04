OLIĆ OBJASNIO ĆORLUKIN POSTUPAK I KRITIKE PREMA DALIĆU: ‘Mora se shvatiti da izbornik ionako već ima problem’

Ivica Olić govorio je o stanju u reprezentaciji nakon odrađene američke turneje

Član stručnog stožera Zlatka Dalića i bivši reprezentativac Ivica Olić bio je s Hrvatskom u SAD-u na američkoj turneji koja je Vatrenima donijela pobjedu i poraz.

Naglasio je Olić kako je za njega američka turneja bila lijepo iskustvo te da se igralo na predivnim stadionima protiv jakih suparnika. Iz tih utakmica stručni stožer izvukao je puno korisnih informacija.

Nepotreban pritisak na stožer

Legendarni napadač smatra da je jedino loša bila situacija sa šestoricom koji su otišli ranije u klubove te da tada stvoren nepotreban pritisak na njih.



“Tako je odlučeno još prije prve utakmice. Mogli smo mi i njih povesti u Dallas, ali oni opet ne bi igrali ili bi igrali vrlo malo, jer smo željeli svima dati priliku, pa smo im odlučili ići naruku i pustiti ih u klubove. Ta odluka ne ide samo u korist njihovim klubovima, nego i reprezentaciji. Pazite, ovakva je bila situacija; klubovi inzistiraju da se oni vrate, a oni to odbiju i ostanu s reprezentacijom, pa kad se vrate u klub možda izgube poziciju, manje igraju… Ja u tom odlasku nisam vidio problem”, rekao je Olić između ostalog za Večernji list primjetivši kako je slično stvar napravio i njemački izbornik.

Prozivanje Ćorluke…

U javnosti je određenu buru izazvala izjava Vedrana Ćorluke koji je prozvao suigrače.

“Vedran Ćorluka dugo je u reprezentaciji, ima veliko iskustvo i status, i ima pravo iznijeti svoje mišljenje, reći ono što misli da je ispravno. On je u tom trenutku mislio da je bolje da su svi igrači na broju. Međutim, iz te se izjave odmah konstruiralo da je došlo do podjele među igračima, da je atmosfera u momčadi narušena, a ja vam tvrdim da je odlazak te šestorice čak stimulativno djelovao na momčad, koja je izvrsno igrala protiv Meksikanaca. S obzirom na to kakva se prašina podigla zbog odlaska te šestorice, možda nam je to pouka da bismo sljedeći put mogli i drukčije odlučiti, no nema govora o podjelama među igračima i bilo kakvom narušavanju atmosfere. Pa svi ti dečki koji su otišli, javili su nam se odmah nakon Meksika i čestitali na pobjedi”, objasnio je Olić.

O kritikama Dalića

Zlatko Dalić je emotivno reagirao, postoje određeni pritisci na izbornika. Glasni su Osječani…

“Baš ću pitati Osječane prvom prilikom što ih to tišti. Kao da je Osijek prije Dalića imao pet reprezentativaca pa sad nema nijednog i ima razloga osjećati se zakinut. Jednostavno, mora se shvatiti da izbornik ionako već ima problem odabrati 20 igrača za SP, uz trojicu vratara, budući da se svakako gleda i klub i liga u kojoj igrač nastupa. Mene kao člana stožera nisu pogodile kritike iz domovine, no izborniku su očito malo teže pale. No, to ga neće pokolebati, Dalić sigurno neće podleći pritiscima i igrače će za SP odabrati isključivo po svome osjećaju, one za koje bude smatrao da su u tom trenutku najbolji”, zaključio je Ola za Večernji.