OLIĆ ISKRENO PROGOVORIO O ODLUCI KOJA JE PROMIJENILA FINALE: ‘Gledao sam snimku nekoliko puta, ni dan danas to ne razumijem’

Nije bilo lako otići iz Rusije znajući da smo mogli i do zlata, ali doček koji je za njih spremljen u Zagrebu itekako je bio utjeha

Tristo šezdeset i pet dana nakon povijesnog uspjeha za hrvatski nogomet sve se čini kao da je bilo jučer. Kolone automobila koji na cesti trube, ulice obojane u crvene i bijele kvadratiće, hektolitri alkohola i onaj osjećaj da smo opet na krovu svijeta.

DRAMATIČNI TRENUCI ISPLIVALI NA POVRŠINU: Mandžo dao ultimatum izborniku, Dalića spriječili da ne napravi katastrofalnu grešku

Dobro, skoro na krovu. Francuzi su se popeli stepenicu više na postolju. utrpali su nam četiri komada, no jučer se na suđenje u tom presudnom finalu potužio izbornik Zlatko Dalić.

“Ne zamjeram si ništa. Možda da smo igrali drugačije, da smo mi stali iza i čekali njih, ali utakmica je tako bila diktirala da smo mi morali ići na posjed lopte i kontrolu utakmice, što je bilo dobro. Jer, dobili smo prvi gol nakon nepostojećega faula, i zabili smo si autogol. Drugi gol primili smo u jeku naše dominacije, dosuđen je bio penal koji nije postojao. Dakle, ako bih nešto promijenio u toj utakmici, promijenio bih – suca! Ok, dogodi se pogreška, ne mogu ja sada reći ‘za naš poraz kriv je sudac’. Ali opet, to je finale, nije u redu da ga presudi jedan penal koji nije postojao”, rekao je Dalić u intervjuu za Večernji list.

“Siguran sam da to nije bila prava odluka”

Prisjećajući se tog finala s izbornikom se složio i Dalićev pomoćnik te legendarni hrvatski reprezentativac Ivica Olić koji je imao žestoke kritike na suđenje u toj utakmici.

“To mi je jedini žal tog Svjetskog prvenstva, tog finala, da je ta odluka na kraju odlučila da utakmica ode u drugom smjeru. I moram priznati da do dan danas nisam uspio razumjeti zašto je u tako važnoj utakmici sudac donio takvu odluku, uz svu tu mogućnost VAR-a i svega koji je on nekoliko puta gledao čak i sam, siguran sam, nije bio siguran da je to prava odluka”, kazao je Ivica Olić, član stručnog stožera nogometne reprezentacije za RTL.

[FOTO] GDJE SI BIO 2018.? Prije godinu dana svjedočili smo nevjerojatnim scenama; ovako ste dočekali Vatrene

Nije bilo lako otići iz Rusije znajući da smo mogli i do zlata, ali doček koji je za njih spremljen u Zagrebu itekako je bio utjeha.

“To je takva kiša bila, i tako se spustilo, imali smo priliku vidjeti u Moskvi da je i nebo plakalo. Svi smo bili žalosni što nismo došli do samog kraja, bila je jedinstvena prilika, međutim sve smo to jako brzo zaboravili”, kazao je Olić.