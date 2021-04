Ovo mu je bio šesti gol u posljednjih pet nastupa na Old Traffordu

Utakmica Manchester Uniteda i Rome u polufinalu Europske lige imala je eksplozivan početak. Već je u 9. minuti Manchester stigao u vodstvo pogotkom Bruna Fernandesa.

Crveni vragovi odigrali su sjajnu akciju, a na kraju je Cavani gurnuo sjajnu loptu u prostor za Fernandesa koji je elegantno potkopao i zabio za vodstvo svoje momčadi.

Njegov gol možete pogledati OVDJE, ali i obratite pozornost na proslavu pogotka. NBA fanatici vjerojatno će primijetiti da ovo njegovo slavlje podsjeća na legendarni “Shrug” Michaela Jordana.

Kratko je trajalo to vodstvo Manchestera, doduše. Već je u 15. minuti za Romu poravnao Pellegrini s bijele točke. Njegov pogodak pogledajte OVDJE.

TRENUTAK ČAROLIJE BRUNA FERNANDESA: Majstorski zabio pa proslavom podsjetio na Michaela Jordana

Golgeterska rapsodija

No nije to bilo sve. U 33. minuti ukazao se Edin Džeko. Bosanski “dijamant” zabio je za vodstvo Rome nakon ubojite kontre. Džeko se pobrinuo da ga Old Trafford dobro zapamti. Ovo mu je bio šesti gol u posljednjih pet nastupa na Old Traffordu.

6 – Edin Džeko has scored six goals in his last five appearances against Manchester United at Old Trafford, netting five in his last three games there. Blue. #UEL — OptaJoe (@OptaJoe) April 29, 2021

Također, on je i jedini igrač koji je zabio na Old Traffordu gol u 2000-im, 2010-im i 2020-im godinama. Džekin pogodak pogledajte OVDJE.

Edin Dzeko has scored against Manchester United at Old Trafford for three different clubs from three different countries in three different competitions. — Richard Jolly (@RichJolly) April 29, 2021

Uslijedio preokret

Početkom drugog dijela Džekino je slavlje pokvario Cavani koji je zabio strašan pogodak za poravnanje, a kasnije i za totalni preokret Manchester Uniteda. Njegov pogodak za izjednačenje pogledajte OVDJE. a gol za vodstvo Manchestera i preokret pogledajte OVDJE.

Nastavio je Manchester gaziti Romu i u 70. minuti zabio je Bruno Fernandes svoj drugi pogodak na utakmici za visokih 4:2. Pogledajte njegov pogodak OVDJE. Kasnije je još jedan pogodak zabio Paul Pogba, Francuz je u 77. minuti pogodio na asistenciju Fernandesa za 5:2. Njegov gol pogledajte OVDJE.

Pobjedu je potvrdio Greenwood na samom kraju susreta.