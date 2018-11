OKUPLJAJU SE REPREZENTATIVCI: Marko Pjaca najavio ogled protiv Španjolske, a odgovorio i na pitanje o ‘povratniku’ Mandžukiću

View this post on Instagram

🏟️ Nakon što su u prodaji ulaznica putem interneta iskorišteni puni kapaciteti tribina Istok i Zapad dolje, rukovodstvo HNS-a odlučilo je aktivirati i tribinu Zapad gore za susret #NationsLeague između Hrvatske i @SeFutbol! 🇭🇷🇪🇸 ➡️https://goo.gl/NLSBL9 #BudiPonosan #Obitelj #Vatreni🔥