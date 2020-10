OK, GUBILI SMO, NO ZBOG JEDNOG SITNOG ALI JAKO BITNOG DETALJA SE VIDJELO DA ĆEMO POBIJEDITI: Malo ih je to primjetilo; ‘Zbog toga smo slavili u Švicarskoj’

Prijateljsku utakmicu Švicarske i Hrvatske u St. Gallenu za Net.hr analizira Ivan Katalinić (69)

Trebala je Hrvatskoj i izborniku Zlatku Daliću pobjeda protiv Švicarske koju do ovog dvoboja nismo nikad pobijedili. Bez obzira što se radilo o prijateljskoj utakmici. Nakon dva poraza u nizu od Portugala (1:4) u Portu i Francuske u Parizu (2:4), Hrvatskoj je prijetilo da tek drugi put u povijesti izgubi tri utakmice u nizu a to znači, uz lošu atmosferu i medijske kritike.

Dalić izmiješao karte i dobio – Domagoja Bradarića

To se našoj nogometnoj reprezentaciji dogodilo jedino uoči SP-a u Njemačkoj 2006. kada je izgubila prijateljske utakmice s Poljskom (0:1) i Španjolskom (1:2), a potom otvorila SP porazom od Brazila (0:1). I svi znamo kako je to natjecanje završilo za Hrvatsku, ispadanjem s turnira nakon natjecanja po skupinama.

Zlatko Dalić u sinoćnjem je prijateljskom dvoboju u St. Gallenu prilično izmiješao svoje karte, na travnjak poslao dosta igrača koji nisu imali važne uloge u reprezentaciji posljednjih mjeseci, ali i jednog debitanta Domagoja Bradarića. I s njim je u potpunosti pogodio. Ne samo on, svi debitanti koji su ušli, kao i ostali s klupe, pokazali su da mogu, da žele i da nisu bez veze u reprezentaciji. Pokazali su da se na njih može računati, a isto tako važno je to što su se senatori reprezentacije odmorili za Ligu nacija. I da, Švicarcima su Vatreni na toj lijevoj strani gdje su bili Bradarić (krilo) i Melnjak (lijevi bek) radili dosta problema. Inače, Bradarić je lijevi bek, ali ovog je puta na njegovoj poziciji zaigrao spomenuti Melnjak i nije razočarao. Upravo suprotno…

“Sigurno da je Domagoju Bradariću pomoglo to iskustvo igranja u Lilleu u francuskoj ligi. Iako to nije njegova prava pozicija, ovog je puta zaigrao na poziciji koju inače igra Ivan Perišić. No, on to zna igrati i sigurno da mu je bilo puno lakše igrati kad ima iza leđa nekog poput Melnjaka, koji mu je čuvao leđa. Mi smo više željeli dobiti tu utakmicu, iako smo na početku igrali kao da je malo štekalo. Imali su dvije prilike, iz treće zabili gol. Međutim, Švicarci su igrali samozatajno, posebno u drugom poluvremenu. Ne znam zbog čega, ali u prvom dijelu je previše lopti bilo otraga, nismo bili konkretni. No, po tijelu igrača se vidjelo da je našim momcima motiv bio na visini. I to je donijelo ovaj rezultat”, kazao nam je Ivan Katalinić (69). Popularni Kate, kako mu u narodu tepaju, bio je dio one zlatne generacije Bijelih za koju je branio od 1970. do 1979. godine i s kojom je osvojio četiri naslova i pet Kupova bivše Jugoslavije, a “jedinicu“ je nosio i u engleskom Southamptonu. Inače, dok je stajao među vratnicama, zvali su ga Banks. Bio je i Ćirin pomoćnik u reprezentaciji Hrvatske 1998., kad smo osvojili broncu na SP-u u Francuskoj.

Gavranović pobjegao Ćaletu Caru za 1:0

Naravno da je kao bivši golman komentirao i Dominika Livakovića, koji je branio dobro protiv Švicaraca, imao nekoliko odličnih intervencija. Kod prvog gola nije mogao ništa. Xhaka je dobro s lijeve strane ubacio Gavranoviću na glavu, koji je pobjegao Ćaletu – Caru. Xhaku nisu smjeli naši igrači ostaviti da neometano ubaci, netko je trebao biti na njemu, pokušati ga blokirati, omesti kod ubacivanja…

“Teško je to braniti, Gavranović je ušao ispred našeg igrača, Duje Ćaleta Car je bio iza njega. Gavranović je napravio lažno kretanje i to je vrlo teško braniti. Ako nisi uz igrača, ako je on ispred tebe, ti ga ne možeš vidjeti. Gavranović mu je fenomenalno pobjegao i pogodio. No, mislim da smo mi postigli još bolji gol za 1:1. Bradarić i Brekalo odigrali su dobro, Josip je tukao iz prve, sjajno, nema što… A i drugi, povratna lopta Budimira na Pašalića koji je bio kritiziran. No, on je ipak mladi igrač i protiv Portugala i Francuske utakmice su ipak na jednom većem nivou, nego što je to slučaj kontra Švicarske. No, ne treba sad minorizirati njegov doprinos. Zabio je Mario gol što je dobro za njegovo samopouzdanje. Pašalić nam treba”, objašnjava nam Katalinić i dodaje:

Lijeva strana Hrvatske bila odlična, opasna, najagilnija

“Izbornik Zlatko Dalić šansu je dao novim igračima, bilo je tu dosta novih lica, i tražiti dlaku u jajetu, negativu, to nije potrebno. Hrvatska je pobijedila i to je najbitnije. Svi su željeli pobjedu, danas vam je motiv jako bitan. Nakon dva poraza, mi smo imali veći motiv od njih. Htjeli su se momci vratiti na naš pobjednički put. Sad to trebamo nastaviti u nedjelju protiv Švedske i sljedeću srijedu protiv Francuske u Maksimiru. Ako moram izdvojiti najbolje pojedince, iako je meni kompletno čitava momčad odigrala dobro, onda bi izdvojio Melnjaka i Bradarića na lijevoj strani. Igralo se dosta po toj lijevoj strani, iako je desna bila dobra. Vidi se da je Uremović brz. No, on je novi igrač, treba mu vremena da se upozna sa svim igračima, nije lako igrati u takvoj situaciji. Imamo dobrih mladih igrača. Mi smo poslije 1998. rekli da nikad više neće hrvatski nogomet osvojiti medalju i imati takvu generaciju, pa se ona dogodila nakon 20 godina. Kod nas talenata nikad ne presuši. Kad se ti vrhunski talenti poslože, opet će doći rezultati”.

Petković je promašio dobru šansu nakon ubačaja Melnjaka s lijeve strane, i jedne duge lopte Ćaleta Cara koja je pronašla Melnjaka kao da je bila navođena nekim uređajem…

“Da je Petković dao taj gol, što je trebao, onda je on zato i stavljen i napravio bi posao. No, Petković je uvijek nezgodan, opasan, uvijek su oko njega dva do tri igrača. Kovačić, pak, uvijek daje svoje. On je to naučio igrati u Premiershipu, tamo se igra svih 90. minuta. Trči svih 90. minuta, vjerujem da ga je izbornik izvadio iz igre da ga limitira zbog Švedske”, priča nam Katalinić.

‘Švedska će biti druga priča’

I za kraj Kate nam je najavio Švedsku u nedjelju od 18 sati…

“To će biti druga priča. Šveđani su vrlo teški za igrati. Nemaju hrvatsku kvalitetu, ali sigurno će se boriti svih 90 minuta. To što je Hrvatska bila druga, to je svima dodatni motiv i svi ju žele pobjediti. Moramo početi pobjeđivati te jače momčadi, moramo se vratiti tim navikama. Znači, jednu Švedsku, Francusku, Portugal, reprezentacije tako zvučnog renomea koji nam dolaze kod kuće”.