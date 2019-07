OGORČENI CVITANOVIĆ NAKON ŠAMARA U ISTRI: ‘Razočaran sam, nisam ovo očekivao. Takvo što nikad više neću dopustiti’

Javio nam se Igor Cvitanović i samo za Net.hr otkrio što se točno dogodilo te kako on gleda na ovu iznenađujuću odluku Istre

Igor Cvitanović više neće obavljati dužnost glavnog trenera momčadi NK Istre 1961, objavljeno je u utorak na službenim stranicama istarskog kluba. Iznenađujuća je to odluka pulskog prvoligaša nakon što ih je bivši proslavljeni napadač, sad talentirani trener, spasio od ispadanja u drugu hrvatsku ligu.

Spasio klub od ispadanja

Istra 1961 prošla je Šibenik s ukupnih 3-1 i tako zadržala status prvoligaša. No, onda je Cvitanović pozvan na razgovor u Upravu kluba te mu je nakon posljednje utakmice protiv Šibenika na Aldo Drosini poručeno kako neće s njim produljiti ugovor. Cvita nije mogao vjerovati što čuje…

“Naša suradnja je bila do kraja ove sezone, ali se nije nastavila. Sjeli smo za stol, razgovarali odmah poslije posljednje utakmice, ali više je to bio neformalni razgovor. Ništa oni meni konkretno nisu rekli što mi zamjeraju, jednostavno su tako odlučili. Znači, odlučili su to bez ikakvog objašnjenja”, kazao nam je ogorčeni Igor Cvitanović i nastavio:

‘Očekivao sam drugačiji rasplet, ipak sam spasio Istru da ne ispadne’

“Kako sam prihvatio? A što mogu, pitati ih razloge? Ma ne želim znati nikakve razloge, oni su meni kazali da su se odlučili za drugog tipa trenera i to je to. Ne, nisam ljutit, nego sam razočaran. Očekivao sam drugačiji rasplet, ipak sam spasio Istru da ne ispadne iz prve lige, a nisam slagao momčad, nisam prošao pripreme, očekivao sam da ću barem tu priliku dobiti. Međutim, odluka kluba je takva kakva jest i treba je poštivati”.

Treba je poštivati, da, samo što neke odluke, pogotovo one koje su nejasne, zahtijevaju objašnjenje, odnosno trebale bi sadržati dozu objašnjenja u sebi.

JAVIO NAM SE IGOR CVITANOVIĆ: ‘Nismo dogovarali posao u tajnosti, ali nisam htio da ispadne da miniram trenera. Takvo što ne prihvaćam’

‘Ovo mi je bilo veliko iskustvo da znam što više nikad ne smijem dopustiti’

“O tome ja neću suditi, ja ću samo reći svoje mišljenje. Mislim da sam odradio svoj posao kao trener prve momčadi u ovom klubu dobro i kvalitetno. Odluka kluba je takva kakva jest, ja tu ne mogu ništa”.

“Što sad slijedi?, upitali smo sad već bivšeg trenera Istre.

“Za mene osobno traženje novog angažmana, bacit ću sve na to da nađem što prije novi posao kao trener. Ovo mi je bilo jedno veliko iskustvo da znam što više nikad ne smijem dopustiti, takve stvari više neću prihvaćati. Generalno, to je bilo jako dobro iskustvo i dobra škola za sve. Nikakvih naznaka nije bilo da nećemo nastaviti suradnju. Međutim, njihova odluka je takva i treba to poštivati. Želim klubu mnogo sreće u nastavku, u daljnjim prvenstvima, nadam se da će bolje prolaziti nego što su prolazili prošlih godina”, zaključio je Igor Cvitanović.