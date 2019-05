OGLASIO SE I MARIJAN KUSTIĆ O SLUČAJU O KOJEM SVI PRIČAJU: ‘Projekt neće stati, želimo vratiti povjerenje naših navijača’

Nije odlazak Marića toliko promijenio planove HNS-a. Kustić smatra da je ovo itekako bitan proces za hrvatski nogomet, ali i navijače

Hrvatski nogometni sudac Bruno Marić trebao je biti predstavnik nove ere suđenja u HNL-u, Hrvatski nogometni savez postavio ga je na poziciju instruktora za VAR koji bi u našoj ligi trebao zaživjeti sljedećeg proljeća.

No, nakon što je sve ovo pompozno najavljeno, Marić se predomislio i odstupio s pozicije. Kako je u javnosti bilo indicija da je najbolji hrvatski sudac to učinio zbog pritisaka od strane Hajduka, oglasio se i izvršni direktor HNS-a Marijan Kustić te opovrgnuo glasine.

“Ovo je ipak nešto drugo i uistinu Bruno Marić je sam donio tu odluku. Mi jesmo razgovarali kod mene, popričali smo općenito o svemu i on je prespavao, donio tu odluku i apsolutno mu još jednom zahvaljujem na svemu”, rekao je Marijan Kustić za RTL.

Nije odlazak Marića toliko promijenio planove HNS-a. Kustić smatra da je ovo itekako bitan proces za hrvatski nogomet, ali i navijače.

“Naravno da ćemo mi sve napraviti da taj projekt ne stane i da se on realizira. To je vrlo bitno, to je ono što mi hoćemo i čime želimo vratiti povjerenje naših navijača”, rekao je Kustić.

Uvođenje VAR-a tako će se provesti i bez Marića, a Poljud se, po svemu sudeći, sprema za utakmicu Hrvatska – Mađarska u listopadu.