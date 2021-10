"Borna (Barišić) je odigrao sjajno, nemam tu što zamjeriti. Borna je danas bio vrhunski na Gradskom vrtu", kazao je izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić jučer nakon remija protiv Slovačke (2-2), u 8. kolu kvalifikacija za SP u Kataru sljedećeg ljeta.

Dobio priliku ispred Borne Sose

Lijevi bek Glasgow Rangersa dobio je priliku ispred imenjaka Borne Sose i u potpunosti je opravdao. Bio je aktivan u oba smjera, posebno u prvom dijelu. Upravo je on bio jedan od četiri nova igrača koja su zaigrala protiv Slovačke u odnosu na ogled protiv Cipra. Od prve minute zaigrao je u obrani s Joškom Gvardiolom i Domagojem Vidom kao centralnim stoperima a na desnom beku bio je Josip Stanišić. U prvih 11 Hrvatske zaigrali su još Mario Pašalić (kao zamjena Mateu Kovačiću) i Luka Ivanušec. Borna Sosa, Duje Ćaleta-Car i Mateo Kovačić (odrađivao je žute kartone) ovog puta nisu igrali a Nikola Vlašić ušao je u igru naknadno. Nastupili su još i Marko Livaja, Luka Sučić i Josip Brekalo kao zamjene.

S druge strane slovački izbornik Štefan Tarkovič je na teren poslao gotovo isti sastav kao i na posljednjoj utakmici u Rusiji. Nova lica bila su Ladislav Almasi i Patrik Hrošovsky koji su dobili mjesto u momčadi umjesto Ondreja Dude i Roberta Boženika. Javio nam se Borna Barišić s jutarnje kave na kojoj je bio s bratom. Ostat će u Osijeku danas kako bi malo vidio svoje i podružio se s obitelji a sutra s vraća u Galsgow. Nismo ga dugo čuli i razgovarali s njim. Nekako kao da s malo povukao iz medija.

"Istina, malo jesam bio nedostupan. Dobro sam, zdravlje hvala Bogu dobro", rekao nam je u uvodu razgovora Borna Barišić.

NET.HR: Jeste li zadovoljni svojim nastupom protiv Slovačke?

BARIŠIĆ: Ne volim komentirati svoju igru ali mogu reći da sam zadovoljan.

NET.HR: Kako onda komentirate igru čitave momčadi?

BARIŠIĆ: Dali smo sve od sebe. Ginuli smo za svaku loptu. Nema nam se što prigovoriti za pristup. Uspjeli smo zabiti dva gola. Nažalost i primili dva. Sad se to treba analizirati što i kako. Generalno, zaslužili smo još taj jedan gol. Imali smo puno šansi, centaršuteva i s lijeve i desne strane, stativu, poništen pogodak... Cjelokupni dojam je da smo tužni što nismo osvojli sva tri boda. Međutim, i Slovačka je odigrala jednu dobru utakmicu. Na kraju podijela bodova.

'Bilo je to što je bilo, ispalo je tako kao što je ispalo. No, sve je još u našim rukama'

NET.HR: Dobili ste gol u nezgodno vrijeme za 2-1 Slovačke, baš na samom kraju prvog poluvremena. Što ste si kazali u svlačionici na poluvremenu?

BARIŠIĆ: Dogovorili smo se da ćemo biti skupa, da ćemo biti svi za jednog, jedan za sve. Rekli smo si da, ako nismo skupa i ako se ne držimo zajedno kao ekipa, da nećemo moći. Dogovorili smo neke stvari koje ćemo popraviti, konkretno na travnjaku. Izašli smo nakon toga u boljem izdanju definitivno ali opet ponavljam, bilo je tu puno poluprilika. Možda nekad taj završni pas nije bio dobar. Bilo je to što je bilo, ispalo je tako kao što je ispalo. No, sve je još u našim rukama. Mislim da za borbenost, za htijenje i zalaganje, da nam se za to nema što zamjeriti. Čak ni igra nije bila loša, ali opet bih naglasio kako su Slovaci odigrali dobru, kvalitetnu i zrelu utakmicu. Moramo i njima odati priznanje.

NET.HR: Listopadske kvalifikacije su iza nas. Uzeli ste 4 boda iz dvije utakmice. Nekako smo svi očekivali 6 bodova ali eto, ispalo je tako kako je ispalo. Stvari su jasne, situacije je kristalno bistra. Hrvatska mora pobijediti u posljednje dvije utakmice Maltu u gostima i Rusiju na Poljudu.

BARIŠIĆ: Sve je jasno. Nema kalkulacija, dvije pobjede nas vode direktno na SP. Rusi igraju jako dobar nogomet. Dva su boda ispred nas. Oni su uzeli šest bodova i to pokazuje njihovu kvalitetu. Prvo trebamo pobijediti Maltu s kojom nije lako igrati, vidjeli smo tu i ožujku protiv njih i Cipra. Prvo trebamo mi Maltu dobiti a onda slijedi utakmica na Poljudu. Očekujemo pun Poljud i odličnu amosferu, kakva je bila protiv Slovenije. To će sigurno Poljud uspjeti pružiti. Naši navijači će sigurno biti naš 12. igrač, vjerujem da će nas doći podržati. Moramo slaviti protiv Rusa i to je to.

'U hotelu sam saznao da igram'

NET.HR: Jeste li zadovoljni sa svojom formom ove sezone?

BARIŠIĆ: Jesam. Dobro igram i to mi je bitno. Sve je u redu s te strane.

NET.HR: Kako je bilo istrčati u Osijeku pred svojim navijačima, u svom gradu, na svom stadionu?

BARIŠIĆ: Bilo je posebno, jako lijepo. U hotelu sam saznao da igram. Ovim putem bih se zahvalio navijačima na podršci. Svi uvijek govorimo kako je u Osijeku odlična atmosfera. Jučer je padala kiša, nije sipila nego je padala jako. No, ljudi su došli, bodrili nas, unatoč vremenu, svim tim testovima koji se moraju platiti i ulaznice... Hvala svima koji su bili uz nas.

NET.HR: Protiv Slovačke ste bili dosta agresivni u oba smjera...

BARIŠIĆ: Igra je bila postavljena tako da što prije zabijemo gol. No kad počneš gubiti moraš malo više prema naprijed. U drugom smo dijelu malo se prebacili na tri iza. Igrali smo koliko je to dopuštalo taktika, malo više napadački a ja sam igrao iza. Ne čitavo drugo poluvrijeme ali pola da. Znate, kad počneš gubiti moraš više napadati, otvoriti se i ići prema naprijed. Ako vodiš, onda se malo više braniš. Morao sam tako igrati.

NET.HR: Hrvatska je protiv Slovačke dominirala u posjedu a Slovaci su pak dominirali protiv Rusije u Kazanju u posjedu pa na kraju izgubili. Imali su Slovaci čak 25 udaraca naspram deset domaćina. Rusi su imali tek jedan udarac u okvir, ali čak nisu ni iz njega zabili, već su si Slovaci sami zabili. Očekujemo da će Rusi na Poljudu igrati u krilu svog vratara.

BARIŠIĆ: Njima igra i neriješeno. Sigurno da će Rusi to imati u glavi. Neće srljati. Svaka utakmica nosi svoje, svki dvoboj je drugačiji. Kad bi mi sad analizirali kako je to izgledalo tamo, onda bi trebalo biti kristalno jasno da bi mi odavno trebali biti prvi u skupini. No, vidimo kako danas igraju svi nogomet. Dođe ti Malta ili Cipar i imaš problema s njima. Hoću kazati, Rusija na Poljudu će biti posebna utakmica, s velikim ulogom i nama i njima. Iz toga razloga je teško išta prognozirati. Ako Bog dragi da, uz publiku i naš angažman, da se plasiramo u Katar.

'Ne može se dobiti nikoga ako se utakmici ne pristupi 100% ozbiljno'

NET.HR: Prije nego što izađete na megdan Rusima, morat ćete pobijedit Maltu. Upisivanja bodova unaprijed nema. To se zna vratiti u glavu kao bumerang.

BARIŠIĆ: Tako je, to sam ja isto rekao. Ne volim kad ljudi, ne da ne volim nego kad netko tko gleda sa strane misli da je lagano dobiti jednu Maltu ili Cipar. Nije to lagano, nikoga se ne smije podcijeniti. Svi su fizički i taktički spremni. Znaju se postaviti i automatski nije lagano protiv takvih reprezentacija igrati. Naravno da bi bilo smiješno uspoređivati Maltu i Hrvatsku po kvaliteti. No, ne može se dobiti nikoga ako se utakmici ne pristupi 100% ozbiljno. Možeš imati potencijalni problem. Ne dao Bog zalutali metak, dobiješ gol i voda u ušima. Svi se danas znaju braniti, postaviti, taktički su zreli i znaju. Nije u današnjem nogometu nikoga lako dobiti.

NET.HR: Kako vam izgledaju novi reprezentativci Stanišić, Sučić, Sosa, Jakić... ?

BARIŠIĆ: Ima ih dosta sad novih i neka ih je. To je dobra stvar za nas. To je jedna nova energija. Dečki su svi mladi, puni želje za dokazivanjem. Imaju kvalitetu i to su bitne stvari. To nam je dodatni elan na treningu i utakmicama. Lijepo se ponašaju, normalni su. U reprezentaciji vlada jedna dobra i zdrava atmosfera, što je bitno za dalje.