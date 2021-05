Predsjednik nogometnog saveza Njemačke (DFB) Fritz Keller ponudio je u utorak ostavku nakon završetka rasprave o sportskom sudu sljedećeg tjedna zbog nacističkog komentara upućenog potpredsjedniku, a nekoliko drugih najviših dužnosnika DFB-a trebalo bi napustiti svoja mjesta.. javljaju njemački mediji. Ovo je samo epilog lošeg stanja unutar njemačkog nogometnog saveza.

Keller, koji je na dužnosti predsjednika preuzeo u rujnu 2019. godine, s ciljem reforme organizacije koja je pogođena skandalima zbog neredovitih plaćanja, suočen je s presudom sportskog suda zbog komentara upućenog potpredsjedniku Raineru Kochu.

“Predsjednik Fritz Keller u odluci koju je sam donio izjavio je svoju glavnu spremnost da odstupi s položaja predsjednika Saveza nakon završetka postupka na sportskom sudu DFB u ponedjeljak 17. svibnja”, navodi se u priopćenju DFB-a.

“Nakon nezaboravnog kriznog sastanka, predsjednik DFB-a Fritz Keller, koji je bio naglo oslabljen svojim nacističkim nagodbama, u utorak navečer bio je voljan dati ostavku. Njegovi protivnici u zavađenom predsjedništvu, glavni tajnik Friedrich Curtius, potpredsjednik Rainer Koch i blagajnik Stephan Osnabrügge, morat će također odstupiti – Curtius će biti prvi”, izvještavaju Nijemci.

Nestabilni Savez izvukao je zaključke iz tekuće krize vodstva i postavila put za reorganizaciju DFB-a”, istaknuto je u povijesnoj najavi navečer.

“Predsjednik Fritz Keller, na vlastitu slobodnu odluku, pod odgovornošću ureda predsjednika, izrazio je opću spremnost da podnese ostavku u ponedjeljak, 17. svibnja 2021. nakon pregovora pred Sportskim sudom DFB.”

Curtius će slijediti 64-godišnjaka koji je na dužnost izabran s velikim pljeskom oduševljenja tih istih ljudi u njemačkom Savezu 2019. godine:

“Odmah nakon što je postignut dogovor o otkazu ugovora o radu i primopredaji njegovih službenih dužnosti”, poručio je DFB. Koch, koji se medijskim napadom za vikend pokušao predstaviti u pravom svjetlu, poput Osnabruggea, neće se više kandidirati za reizbor na sljedećem Bundestagu. Sljedeća glavna skupština “očekuje se” početkom 2022. godine.

Dopredsjednik Peter Peters, koji je ekvivalent Kochu, i dalje ostaje na mjestu delegata Njemačke nogometne lige. Bivši financijski direktor FC Schalke 04 i Koch trebaju “djelovati kao privremeni predsjednici s jednakim pravima da oblikuju tranziciju udruge kako bi udrugu što brže doveli u mirne vode, zajedno s izvršnim odborom”, ističu iz DFB-a.

Peters sjedi u vijeću svjetske udruge FIFA, Koch (još uvijek) u izvršnom odboru Europske nogometne unije.

Prema informacijama DPA, dalekosežne odluke članova predsjedništva također su olakšale stvari. Kriza DFB-a privukla je najviše političke krugove, a savezni ministar unutarnjih poslova Horst Seehofer (CSU) intervenirao je i govorio o “patetičnom spektaklu”. Pojedinosti o tome tko se kome baca i zašto u međuvremenu su postajale sve prozirnije.

Keller se nedavno danima opirao ostavci, prošlog petka čak se činilo kao da se želi boriti za svoju vlast u DFB-u. “Suočit ću se naravno s nadležnim sportskim sudom i, ako je potrebno, sa saveznim sudom, u tekućem postupku koji bi, prema riječima predsjedatelja, trebao biti okončan u svibnju”, rekao je.

I u slučaju Borne Sose vidljivi su loši potezi i gafovi njemačkog nogometnog saveza. Lijevi bek Stuttgarta ovih je dana izrazio želju da igra za njemačku reprezentaciju, još prije je dobio državljanstvo ali zbog FIFA-inih pravila to neće biti moguće, potvrdio je to danas i Oliver Bierhoff. Direktor njemačke reprezentacije rekao je da su željeli da Sosa zaigra za Elf, ali to se neće dogoditi. Nijemci tako nisu vidjeli najednostavniju stvar, da Sosa ne može igrati za njih jer je već igrao za U-21 Hrvatsku. FIFA-in statut tako nalaže. Izbornik je za HRT rekao:

“Mi najviše sami sebe vrijeđamo, omalovažavamo, ali puno veći savezi i države griješe i rade takve greške, ja to ne mogu razumjeti da su napravili takvu grešku i uopće se upustili u to. Kad uzimaš igrača koji nije rođen u tvojoj državi i za mlađe selekcije, što to uopće znači, po meni to uopće nema nikakvog smisla i to je s njemačke strane ogromna greška. Ja to nikad ne bih napravio na taj način nešto, jer drugo je klub, ali za reprezentaciju moraš igrati srcem, a ne zbog novaca”, izjavio je Dalić.

I novinar Transfermarkta Manuel Veth ostao je zatečen njemačkim previdom u tamošnjem Savezu…

“Činjenica da je Borna Sosa bio ozbiljan kandidat za njemačku reprezentaciju, ali sad to više nije zbog FIFA-inog pravila. Navedeno dobro opisuje Njemački nogometni savez. Našem je uredničkom timu na Transfermarktu bilo potrebno oko pola sata da shvati da to neće proći. Zašto nisu mogli samo pogledati pravila?”

The fact that Borna Sosa was a serious candidate for Germany but now isn’t because of FIFA rules, is so very much DFB. It took our editorial team at @Transfermarkt about 30 minutes to figure out that this wasn’t going to work, why weren’t they able to look up the rules?

— Dr. Manuel Veth (@ManuelVeth) May 11, 2021