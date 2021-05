‘Da imam problem riješio bih ga i nekoga odstranio, a ako je taj problem velik, sam bih se maknuo’

Danas u 13.00 u Zagrebu izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić objavit će širi popis za nadolazeći Euro. O Vedranu Ćorluki kao novom pomoćniku u stožeru također bi danas trebao govoriti.

NJEMAČKI MEDIJ PIŠE KAKO JE IŠAO PROTIV DALIĆA I SAVEZA: ‘Sosu je sve ovo jako pogodilo, pomoći će mu i suigrači’

‘Primarni plan je proći skupinu’

Prije tri godine na istom je mjestu, u Ožujsko Maksi Pubu, Dalić odradio posljednju presicu uoči odlaska u Rusiju i svi znamo kako je to završilo. Nadamo se kako će i sad biti uspješni.

“Primarni plan je proći skupinu, to je ono što očekujem. Otežavajuća okolnost je što imamo dvije utakmice s domaćinima Englezima i Škotima. Engleska će za nas biti najteža utakmica, i zato što su kvalitetni, ali i stoga što igramo na Wembleyju. Nebitno mi je hoćemo li skupinu proći kao prvi, drugi ili eventualno treći, bitno je samo da budemo u osmini finala”, kazao je izbornik Zlatko Dalić za Sportske novosti i dodao:

Izbornik je u razgovoru istaknuo kako bi neprolazak skupine bio podbačaj i govorio o budućnosti na klupi Vatrenih.

‘Imam imperativ rezultata, a to je proći skupinu’

“Imam ugovor do Svjetskog prvenstva u Kataru 2022. godine. Moj cilj kao i Hrvatske je plasman na to Prvenstvo. To uvijek mora biti imperativ svakoga izbornika. Nakon toga, sve što se napravi je plus. Međutim, rekao sam da ću biti izbornik sve dok bude rezultata, dok god me ljudi budu podržavali i dokle god budem imao potporu Saveza. A to određuje rezultat. Ne znam što će biti. Znam samo da imam imperativ rezultata, a to je proći skupinu. Hoću li biti i nakon toga izbornik, ne znam. Nije to ovog časa ni bitno”.

Istaknuo je Dalić kako Kramarić nije nikakav jocker s klupe nego bitan igrač. Tek kad se okupimo, kad vidim stanje i dođu utakmice moći ću biti siguran koja će postava startati. Prije svega očekujem da Petković bude pravi, on je igrač oko kojeg gradimo sustav 4-2-3-1, on na Euru mora biti ono što je Mandžukić bio u Rusiji. Pokazao je da može. Nadam se da će biti spreman i u formi. Ako ne bude taj, alternative su Kramarić koji ne voli igrati tu poziciju i Budimir“.

‘Najviše očekujem od – momčadi’

Novinar je upitao Dalića i tko će biti glavne snage na Euru?

“Najviše očekujem od – momčadi. Ako ne budemo momčad, nećemo ništa napraviti. Mi smo u Rusiji postali momčad i tada nam nitko ništa nije mogao. Toliko smo vjerovali u svoju snagu, svoju energiju da je to bilo čudo. Kada sam nedavno rekao da nismo tim, naglasak je bio da nismo još tim. Nemamo još onu potrebnu kemiju. Ali bit ćemo to, složit ćemo se. Puno je objektivnih razloga za neke naše lošije utakmice i poraze. Od teških suparnika do izostanka brojnih igrača. Nikada nismo složili ekipu kakvu sam htio. I zato nam je nedostajalo zajedništva, uigranosti i kvalitete. Mladi igrači koji dolaze, tu mislim na Vlašića, Brekala, Livakovića, nose novu energiju i novu snagu, ali da bi dostigli svoj maksimum ipak treba vremena. Vatreni iz Rusije deset godina su igrali skupa, zajedno gubili i pobjeđivali, padali i dizali se i tako došli do medalje. Zato je sada teško očekivati da ćemo s tim mladim igračima napraviti bombastičan rezultat. Iako možemo. Treba i sreće. Stoga je toliko važno da momčad bude udarna snaga Hrvatske”.

‘Nije bilo primjera neposluha, nije bilo sukoba između starih i mladih’

Dalić je odgovarao na pitanja o odnosu mlađih i starijih igrača? Postoji li taj problem poštovanja o kojem je progovorio i senator u reprezentaciji Dejan Lovren?

“U reprezentaciji je uvijek atmosfera dobra, puna poštovanja. Nije bilo primjera neposluha, nije bilo sukoba između starih i mladih, niti nečijih negativnih reakcija. Samo ta kemija je nedostajala… Imamo po 15 godina razlike među igračima, to su različite generacije. Nitko mi nije odbio poslušnost, niti bilo kome iz stožera. Da je bilo nekakvoga neposluha u reprezentaciji, nepoštovanja prema meni ili suigračima, ja bih otišao prvi. Istoga trena bih se pokupio. Ja sam tada govorio o kemiji koja nije do kraja sazrela, zaživjela. Nama je po tom pitanju dosta odmogla Liga nacija. U njoj su bili teški suparnici, pa poraz, poraz, poraz. Nikako nam se nije mogla složiti atmosfera kakva je inače prije bila”, istaknuo je Dalić i nastavio:

‘Nije to klub, ovo je reprezentacija’

“Imao sam sastanak s igračima u Rijeci na kojemu sam im kazao: ‘Dečki, kada ja dolazim u reprezentaciju, imam veliki respekt prema Luki, Vidi, Lovrenu, Perišiću, Brozoviću, Badelju, Kaliniću, jer to su ljudi koji su me doveli na ovu poziciju. I dok sam živ, ja ću ih poštovati. To morate i vi, imati respekt u reprezentaciji prema svima’. Oni ga imaju, ali nije dovoljan. Nije to klub, ovo je reprezentacija. Na to sam mislio. Nitko nije kazao da je problem Brekalo, Vlašić ili Livaković. Ne. Razgovarao sam s Vlašićem i on mi je rekao: ‘Šefe, ja sam vojnik, radit ću ono što vi kažete da moram’. Međutim, nije to još dovoljno da postanemo tim. Da imam problem riješio bih ga i nekoga odstranio, a ako je taj problem velik, sam bih se maknuo. Dečki na pripreme za Euro moraju doći spremni da budu tim”.

