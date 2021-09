Bivši hrvatski nogometni reprezentativac Mario Mandžukić objavio je na društvenim mrežama da odlazi u igračku mirovinu.

Mandžukićev posljednji klub bio je AC Milan, gdje je proveo pola godine, međutim ozljede su ga spriječile da postigne značajniji učinak i izbori dodatnu godinu ugovora.

Posebno je zanimljiva priča iz Mandžukićeve karijere njegov odnos s Lukom Modrićem.

Pojavile se trzavice

Kad smo ih gledali na terenu, mislili bismo da među njima nema nikakvih trzavica. Luka Modrić i Mario Mandžukić odigrali su velik broj utakmica zajedno u hrvatskom dresu i nije se dalo naslutiti da između njih nije nešto bilo u redu.

Ali istina je da nisu baš bili u najboljim odnosima, i to pune četiri godine. Naime, od Svjetskog prvenstva u Brazilu pa sve do Svjetskog prvenstva u Rusiji dvojac Luka i Mario su bili u svojevrsnoj svađi, zapravo, nisu komunicirali. Objasnio je Modrić to u svojoj autobiografiji "Moja igra".

'Ja sam mislio da se ti duriš'

"Mario je poseban tip. Nekad djeluje mrzovoljno, češće je raspoložen. Bio mi je drag od prvog dana iako je mnogima dugo trebalo da ga shvate i dožive takvim. Na gostovanju na Islandu, kada smo se u doigravanju borili s njima za odlazak na SP u Brazilu, sreli smo se ispred lifta u hotelu i rekao sam: 'Ajde, Mario, idemo danas jako', onako kako se vrlo često igrači međusobno potiču. Mandžukić me iznenadio svojom reakcijom i kazao: 'Samo ti gledaj sebe, pusti mene", ispričao je Modrić u svojoj knjizi.

"Učinilo mi se da se nešto duri na mene, a nisam našao logično objašnjenje zašto. S Marijem sam uvijek imao dobar odnos, bili smo u stalnom kontaktu sve do tada. Onda je nastala tišina, kad se dva teška karaktera nađu u kratkom spoju, energija nestane. Bilo mi je krivo, ali nisam htio povući prvi potez", kazao je Luka, ali svoj su odnos, na svu sreću, izgladili na Svjetskom prvenstvu u Rusiji.

"Mandžo je duša od čovjeka, osoba s kojom bih išao u svaku borbu. Što god bilo, znam da će dati sve, da će ti čuvati leđa i da te nikad neće izdati. Razgovarali smo i kazao je: 'Nisam se durio na tebe. Ja sam mislio da se ti duriš na mene". Između nas je ponovno prostrujala pozitivna energija", zaključio je Modrić.

Za hrvatsku je reprezentaciju Mandžukić odigrao 89 utakmica i pritom postigao 33 pogotka. Oprostio se od Vatrenih nakon Svjetskog prvenstva u Rusiji, gdje je zabijao u polufinalu i finalu.