ODLUKA KOJA ĆE DEFINIRATI DALIĆA KAO IZBORNIKA: Analizirali smo je li izborniku bolje igrati s Vlašićem ili Rakitićem

Nikola Vlašić dokazao je da mu je mjesto u prvoj momčadi reprezentacije i kako bi se oko njega uskoro mogla početi graditi igra.

“Ne želim uopće razmišljati o njemu. Ako imamo neki problem s njim ja ću to riješiti na svoj način”, rekao je to izbornik Zlatko Dalić uoči okupljanja reprezentacije, kada je obznanio javnosti da po drugi puta za redom u svojim redovima neće imati na raspolaganju Ivana Rakitića. Objasnio je kako se čuo s njim i da je ovaj odbio doći zbog toga što nije u optimalnoj formi i zbog toga što tada još nije riješio pitanje transfera. OK, korektno, svatko tko nije u optimalnoj formi ne bi smio niti dobiti poziv u reprezentaciju, ali ‘ajde, ipak je to Rakitić koji je nosio Hrvatsku do srebra na Svjetskom prvenstvu u Rusiji.

Međutim, u izostanku Rakitića pojavilo se novo, ali zapravo staro, samo ne dovoljno i pravilno korišteno, ime. Nikola Vlašić dokazao je da mu je mjesto u prvoj momčadi reprezentacije i kako bi se oko njega uskoro mogla početi graditi igra. No, što to u konačnici znači? Luka Modrić i Marcelo Brozović drže primat u veznom redu i teško je da će ih itko istisnuti iz momčadi sve dok se oni sami ne odluče oprostiti od reprezentacije, dakako dokle god su u optimalnoj formi. Dakle, Rakitić i Vlašić borit će se za poziciji, ali kome sada dati prednost?

Rakitić se vraća?

Dalić je, iako možda nije trebao nakon dvije odbijenice, iznova otvorio vrata reprezentacije Rakitiću. “Ivan je jedan od onih koji su hrvatsku reprezentaciju prošloga ljeta tijekom Svjetskog prvenstva u Rusiji učinili velikom, jedan od onih koji su hrvatske navijače učinili ponosnima, a mene drugim izbornikom na svijetu. On će zbog svega što nam je svima skupa dao zauvijek imati moje poštovanje, i zbog toga ću napraviti dodatni napor da se ta situacija konačno riješi. Bili smo Olić i ja kod njega u svibnju, nakon čega je otkazao zbog ozljede, sada je otkazao zbog mogućeg transfera i toga što nije bio sto posto u nogometu. Ja ga nakon svega očekujem na okupljanju uoči Mađarske u Splitu jer meni treba svaki kvalitetan igrač, a Ivana kao igrača i čovjeka ne bih volio izgubiti. No isto tako neću dozvoliti da se u mom mandatu izgubi kult reprezentacije. Svakome igraču bez razlike mora biti čast igrati za Hrvatsku, i tu neće biti popusta za bilo koga, pa ni za Ivana”, rekao je to Dalić za 24sata.

Dakle, ako ga i po treći put za redom ne odbije, Rakitić bi se trebao ponovo naći među popularno zvanim Vatrenima, a Dalić će onda imati dilemu koga postaviti u početnu postavu, odnosno, tko mu je korisniji. Goli fakt je da je Hrvatska predvođena prvenstveno Rakitićem osvojila lanjsko prvenstvo. Rakitić je, bez laganja, odigrao bolje prvenstvo čak i od Luke Modrića i svakako će mu to biti “highlight” karijere. Zbog njegove kreativnosti i izražene nogometne inteligencije vezni red dobiva masivan “upgrade”, ali problem leži u tome što su Rakitić i Modrić u mnogočemu slični igrači i jednostavno si ne odgovaraju u istoj liniji.

‘The Problem’

Rakitić se u Barceloni profilirao u vrhunskog defenzivnog organizatora igre, sjajno čita igru i time maskira svoje fizičke nedostatke, poput brzine i okretnosti. Rakitić ima istančan osjećaj za slanje dugih i kratkih lopti, ne odluta često, ako i uopće, s pozicije i ostavi zonu nebranjenom, dakle vrlo je odgovoran obrambeno, ali važno je reći kako je opasan i iz pozadine zbog sjajnog šuta i ubacivanja iz drugog plana. “Par exellence” vezni igrač koji igra u oba smjera, nema se što reći, ali problem je što Hrvatska ima još dvojicu igrača sličnog profila, Brozovića i Modrića. Obojica su igrači koji su, kao i Rakitić, korisniji kada igraju niže.

E sada, ako imate trojicu centralnih, čak i defenizvnih veznih u istoj liniji ostaje ogroman brisani prostor ispred njih i tu nastaju problemi. Dalić je taj problem riješio postavljanjem Modrića na poziciju polušpice i time ga je, realno, ugušio. Modrić nije navikao tako visoko tražiti loptu, pa se često instikivno spuštao u prostor Rakitića i Brozovića te od tamo iznosio loptu. Kada bi na to bio upozoren i kada bi ostajao na poziciji često je griješio u dodavanjima, gubila se njegova kreacijska sposobnost i jednostavno to nije išlo, a Modrić nije klinac koji se još traži i gradi pa ga se nije moglo modelirati i “preodgajati” u polušpicu. S Brozovićem ista stvar, igrač je to koji savršeno odrađuje posao defenzivnog veznog i zbog nestvarnih fizičkih sposobnosti možda je i najbolji pressing igrač kojeg imamo, stoga bi bilo suludo uopće razmatrati o igri bez njega. Također, Brozović je opasan u oba smjera, jak je u duelu, neumoran u pressingu, a nagledali smo se njegovih dalekometnih golova.

Vlašićeva Hrvatska

Ostaje problem gdje i kako ugurati Vlašića u ekipu. Vlašić je odgovor na taj problem povezanosti linija, a ako već nije do sada, dokazao je to u utakmicama sa Slovačkom i Azerbajdžanom, kada je nedvojbeno bio najbolji igrač na terenu. Vlašić je pokazao kako je možda i najbolji čovjek za posao spajanja napada s veznom linijom, iako mu je izravna konkurencija i Mateo Kovačić, ali opet Kovačić u svom klubu igra centralnog veznog s vrlo limitiranim zadaćama, dok bi u reprezentaciji trebao i morao igrati puno slobodnije, pokretljivije i kreativnije, a to za sada ne radi. No, Vlašić radi. Em ordinira iza suparničke vezne linije, gdje se osjeća odlično i savršeno razumije prostor, te se zna kretati, em je opasan po protivnički gol, kao što smo imali prilike vidjeti, em je izrazito težak za čuvanje zbog pokretljivosti i eksplozivnosti s loptom, em ima solidan dribling pa čak može i izbaciti protivnika u jedan na jedan situaciji, em nije loš dodavač, em se može izvuži i na krilnu poziciju ili odigrati “underlap”. Ma da ne nabrajamo, idealna je polušpica koju već dugo, dugo nismo imali i što je najvažnije savršeno se uklapa u trolist veznih igrača s Modrićem i Brozovićem.

Koliko je to sjajno izgledalo s Vlašićem kao polušpicom i Modrićem kao orkestratorom, vidjelo se protiv Slovačke. Imala je Hrvatska tada sve i optimalnog Modrića, Brozovića i Vlašića, a kada su oni na vrhuncu povuku i ostatak momčadi i odmah je lakše igrati, pa smo tako imali četiri pogotka od četiri različita nogometaša, što ne rijetkost, ali potvrđuje činjenicu koliko je ovakav sustav unio elana u cijelu reprezentaciju.

Tko će igrati na kraju?

Vraćamo se na dilemu, i koga sada igrati? Vlašića ili Rakitića? Tu će Dalić morati prelomiti. Rekao je da mu slijedi smjena generacija u reprezentaciji, rekao je da će korisititi mlade igrače, a nije baš da ih je pretjerano koristio do sada i govorio je da će zvati samo one koji su formi i igraju te njima dati prednost. Do sada se toga i je držao i nije, kako kod koga, i dalje se tu vide oni postulati koje je netko nekada davno postavio u hrvatskoj reprezentaciji, a koji su notorna glupost. Dakako, govorimo prije svega o hijerarhiji u kojoj se prednost daje igraču zvučnijeg imena, umjesto onome koji je u boljoj formi. Najkraća i najjednostavnija definicija reprezentacije u njezinoj prirodi bila bi da je to skup nogometaša neke nacije koji su u optimalnoj formi i igraju na vrhunskoj ili visokoj razini. Ako je u ovom trenutku Vlašić bolji izbor za reprezentaciju, izbornik se ne bi trebao previše dvoumiti.

Dakako, ne kažemo da se Rakitića mora izbaciti iz reprezentacije, naprotiv, ali Hrvatu iz Barcelone možda jednostavno neće dobro “sjesti” sjedenje na klupi, ako se Dalić i odluči za Vlašića. Izbornik do Europskog prvenstva mora prelomiti jer sada je već “pet do dvanaest” hoće li pokušati s Vlašićem i pokojim mlađim igračem poput Brekala, graditi te vražje nove Vatrene ili će pokušati s onim što je ostalo od srebrnih Vatrenih doći do Eura i tamo nešto napraviti. Naš je skromni dojam i valjda ga imamo pravo reći, kako ne bi bilo loše prelomiti i pokušati s mlađima stvoriti nešto novo. Odluka je to koja bi na koncu mogla definirati Dalića kao izbornika.