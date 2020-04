‘ODLUČIO SAM OTKRITI ISTINU’: Eksplozivni intervju Nenada Bjelice o Mamiću, pozadini priče i naprasnom potezu koji je označio kraj

Razgovarali smo s bivšim trenerom Dinama Nenadom Bjelicom

“Pamtim samo sretne dane!” To je rekao sad već bivši trener Dinama Nenad Bjelica nakon dugog sastanka s upravom oko dogovora o sporazumnom raskidu ugovora, davajući izjave okupljenim novinarima ispod maksimirskog Zapada.

Kreator plave renesanse na Maksimiru

Jasno i zašto. U ovih dvije godine na klupi hrvatskog prvaka 48-godišnji Osječanin napravio je sjajne stvari. Kreator maksimirske renesanse uspio je sa svojim ratnicima prošle sezone prezimiti u Europi nakon 49 godina posta, a u ovoj tekućoj u Ligi prvaka igrao je s Dinamom važnu ulogu u skupini C u konkurenciji s Man Cityjem, Atalantom i Šahtarom, te bio na milimetar od plasmana u osminu finala elitnog klupskog natjecanja. No, jasno da je ostao gorak okus. Pogotovo nakon takvog rastanka s klubom.

Nenad Bjelica konačno je odlučio iznijeti svoju stranu priče. Što se događalo dosad je bilo obavijeno velom tajne zbog klupske zabrane komuniciranja s javnošću. Sad kada je postao slobodan trener, Bjelica je odlučio za Net.hr otkriti čitavu situaciju koja je dovela do prekida suradnje s klubom, odnosno što se točno dogodilo, što je zamjerio Zdravku Mamiću, je li bio u svađi sa Zoranom Mamićem, kao i o ostalim aktualnostima na ovu vruću temu. Bjelica je otišao nakon što je stručnom stožeru iz kluba priopćena jednostrana odluka o smanjenju plaća. Nakon što na tako nešto nisu pristali, smijenjen je čitav Bjeličin stručni stožer, a potom dolazi i do razlaza s glavnim trenerom. Bjelica nam se javio nam u utorak poslijepodne iz svog doma u Klagenfurtu, kao što nam je obećao…

Javio nam se iz još jedne izolacije

“Evo, dobro sam, odrađujem još jednu izolaciju nakon one zagrebačke. I prije zagrebačke sam praktički bio i ovdje u izolaciji. Nisam dvadeset dana izašao iz kuće. Malo vrt, pokoja šetnja oko kuće. No, sad sam baš stalno u kući, ne izlazim niti iza ograde. Obitelj izvodi psa, može se izaći van bez problema pa to oni odrađuju. Slične su ovdje mjere kao i u Hrvatskoj”, kazao nam je u uvodu Nenad Bjelica i prešao na glavnu temu našeg razgovora:

“Sad na kraju balade, mogu samo reći da je sigurno moglo biti drugačije. Malo je nedostajalo da bude drugačije. Nedostajalo je to da samo pričamo i komuniciramo onako kako smo komunicirali 22 mjeseca. Sve važne odluke za klub donosili smo zajednički, pričali o svemu, razglabali o svemu, da bi se na kraju ova odluka donijela jednostrano u jednom danu, praktički bez ikakvog pregovaranja, konzultacija, razgovora… To stvarno nije bio način na koji se trebalo razgovarati s ovim trenerom, njegovim stručnim stožerom i igračima. To nas je sve jako povrijedilo, znajući i sve što smo mi u ovih dvije godine napravili za klub”.

O smjeni kompletnog stručnog stožera

NET.HR: Ne moramo vas ni pitati kako ste se osjećali kad je klub donio odluku da smijeni vaš kompletni stručni stožer. Jasno kako je to bila odluka da vas se potjera iz kluba, poruka da je vaša priča u Dinamu kao trenera prve momčadi gotova, kao i svojevrsni pritisak da odete iz kluba sami…

BJELICA: Da, to je vjerojatno bio potez da bi se mene eventualno primoralo na ostavku, tj. pritisak da odem. Međutim, 16. travnja smo se uspjeli dogovoriti i ako je to bila namjera Dinama, onda su uspjeli u tome.

NET.HR: Prema našim neslužbenim informacijama, dobili ste otpremninu odštetu u visini od milijun eura i još dvije ili tri plaće, što bi na koncu iznosilo oko 1.4 milijuna eura. Čini se kako ste ipak dobili više novca nego što je Uprava Dinama htjela…

‘Otišao sam s osmjehom zbog dvije lijepe godine koje sam proveo kao trener Dinama’

BJELICA: Otišao sam s osmjehom zbog dvije lijepe godine koje sam proveo kao trener Dinama. No, isto tako bilo mi je teško zato što sam imao zaista sjajne odnose s ljudima s kojima sam radio. Zbog toga mi je bilo teško otići iz kluba. Međutim, u svakim pregovorima, a posebno u ovim, nema ni pobjednika ni gubitnika. Svatko se bori za svoju što bolju poziciju. No, ja sam zadovoljan kako je to završilo. Na neki način sam i htio svoj mir i mir svojoj obitelji. Jedna plaća više ili manje u mom životu ništa ne bi značila. Tako da sam otišao svojoj obitelji, zajedno smo se nekako smirili i sad zajednički gledamo prema naprijed”.

NET:HR: I dok ste vi šutjeli, medijem su odjekivale svakakve stvari, pa i iz smjera kluba koje su išle na vaš račun. Znamo da ni vi kao ni igrači, prema ugovoru, niste smjeli izlaziti u javnost, ali je zato gospoda iz Dinama putem svojih kanala bacala otrovne strelice i tako ‘nabrijavala’ javnost protiv vas i igrača. Jeste li pogriješili što se ipak niste unatoč zabrani obratili javnosti u datom trenutku? Jer ipak, kad vas netko blati, potrebno je reagirati…

BJELICA: Izašao sam u medije u ponedjeljak i utorak i sad govorim čitavu istinu, želim reći kako je stvarno bilo. Nemam nikakav problem da se suočim s bilo kim i da sve ovo što sam izgovorio da to ponovim na bilo kojem mjestu, pred bilo kojim novinarom. Bilo da se to radi o vama, Net.hr-u ili bilo kojem drugom mediju. Jer, ovo što govorim je jedina istina. Vidite, ta zabrana razgovora s novinarima, mislim da je mnogim ljudima otvorila oči. Mislim da je to bio jedan autogol Dinamu. Isto tako, objave koje su potom uslijedile na Facebooku, kao i izjave čelnika kluba o cjelokupnoj situaciji, i to su im bili veliki autogolovi koje su si zabili. Na taj način su javnost sami okrenuli protiv sebe. Znači, mi bez ijedne riječi, bez toga što nismo kazali istinu o čitavom slučaju, imali smo uz sebe 85 do 90 posto javnosti. Tako da nije trebalo u datom trenutku čak ništa ni reći, njihova djela govore o tome tko je tu u pravu. Evo, imate u pisanim medijima, na ostalim portalima kao i na vašem, ja ono što kažem iza toga stojim i to mogu potvrditi na bilo kojem sučeljavanju. To je jedina istina. I sad neka čuju našu stranu, odnosno moju koja je isto strana igrača. Neka se sad donesu zaključci tko je tu što pogriješio”.

NET.HR: Dogodilo se i to da su navijači stali uz vas i igrače. Dugo se nije dogodilo da zagrebački navijači stanu iza nekog trenera, iako im nije odgovaralo to što ste govorili u superlativima o Zdravku Mamiću…

BJELICA: Naravno da mi to jako puno znači. Ja nisam neki populista koji se dodvorava navijačima i vjerujem da su mi mnogi navijači zamjerili što sam o mom odnosu sa Zdravkom Mamićem govorio na jedan korektan način. No, nisam mogao ni govoriti drugačije jer je moj odnos sa Zdravkom u ovih dvije godine bio korektan. Ja ne sudim nikoga po tome što je bilo prije, ili što će biti poslije mene. Ali, ono kako sam ja razgovarao s njim i kako sam se odnosio, to je bilo i više nego korektno. Tako da sam vam ja na ovaj način malo i ugrožavao svoju poziciju s obzirom na rezultate koje sam imao. Mogao sam se i više dodvoriti navijačima da sam bio malo suzdržaniji. Ali jednostavno, to je istina. No, navijači su to isto prepoznali. Oni su prepoznali u meni jednog profesionalca koji daje sve od sebe za Dinamo. Njima je to važno. Uspjesi i rezultati dovoljno su govorili o svima nama koji smo sudjelovali u ovom Dinamu u zadnjih dvije godine. Mislim da se svi skupa možemo s tim ponositi. Ja s navijačima gdje god sam bio, imao sam korektan odnos i nikad nisam imao nekakvih problema.

Suradnja sa Zdravkom Mamićem

NET.HR: U nogometnim kuloarima kruži priča da iza vašeg odlaska stoji linija ‘Zagreb – Međugorje’, te kako je Zdravko Mamić stvarni kreator ovog ‘idejnog kriznog plana’ u Dinamu. Mislite li da ste otišli zbog Zdravka Mamića?

BJELICA: Ja ne znam da li je odluka točno donesena iz Međugorja ili u Zagrebu, ne mogu to potvrditi. Dobio sam ju samo na gotovo, odnosno odluka mi je rečena, nekako je donesena i netko ju je donio. Govorim o tih 22 mjeseca suradnje sa Zdravkom Mamićem koje su bile stvarno dobre. No, ovu odluku ne mogu podržati, isto kao ni njegove objave na Facebooku. To su neke stvari koje nisu na nivou ovakvog kluba kao što je Dinamo, da se javno objavljuju plaće od trenera. Mislim da je to bilo nisko i to je jedino što mu zamjeram. Ova odluka, kažem, ne znam gdje je donešena, tko ju je donio, ali ja ju jednostavno nisam podržao niti bi je ikada podržao zbog načina kako je donesena”.

NET.HR: Član Uprave Dinama Krešimir Antolić je gostovajući na RTL-u kazao da nakon što su u klubu napravili nacrt odluke i mjera, da su s tim upoznali i vas telefonom jer niste tada bili u Hrvatskoj, kapetana ekipe, te da su napravili sastanak sa igračkom delegacijom… Istaknuo je kako ste vi i igrači sve znali o detaljima. Međutim, i to kako ste vi decidirano tada odbili smanjenje plaća koje su htjeli donijeti, kao i to da su vas tu istu večer pismeno obavijestili o detaljima onih mjera koje planiraju poduzeti…

BJELICA: Istina je da je nama priopćena odluka Uprave kluba. To nije bio poziv ‘ej dečki, trebali bi smanjiti plaće, ajmo razgovarati koji je najbolji model. To nije bilo tako. Bilo je uprava kluba donijela je odluku o smanjenju plaća. Ja sam na to reagirao svojim odgovorom ‘ja se ne slažem s tim , u toj količini i na ovaj način kako vi to provodite’ i dobivam odgovor nazad da je jednostavno to odluka Uprave kluba, da se danas u tu odluku ide. I to je to. Ako je to način komunikacije u 21. stoljeću, ako je to način da se razgovara s igračima koji su u dvije godine zaradili 100 milijuna klubu, i koji su uvijek, s ponosom nosili grb Dinama na dresu, onda je to OK. Onda ja priznajem da je to normalni način komunikacije. No, takva komunikacija nikad nije bila u Dinamu u ovih 22 mjeseca koliko sam ja bio tu. I to je bilo prvi put da je donešena jedna odluka jednostrano, bez ikakvog razgovora i komunikacije, a bio sam označen kao najvažnija osoba u Dinamu nakon gospodina Barišića.

Ako sam ja najvažnija osoba nakon gospodina Barišića, ne može me se nazvati i kazati uprava kluba je tako odlučila. Jer, u svim drugim odlukama sam sudjelovao. Naravno da smo bili obaviješteni, ali o odluci koja je već bila donešena u jednom danu. Pa nisu to odluke ‘ej, hoćemo otići na kavu ili nećemo’. To su itekako ozbiljne odluke s kojima se dira u privatnost ljudi, u njihove egzistencije. Nije to tako jednostavno. Pa nemaju svi igrači ugovore ne znam kako velike. Neki igrači imaju kredite, uzeti im dvije trećine plaće na šest mjeseci, pa oni su ugroženi na neki način. A još ljudi u mom stručnom stožeru, jedan bi bio sa 700 kuna na početku mjeseca, kad plati svoje osnovne troškove, sa tim odbicima. Pa, morate s tim ljudima razgovarati, mora se naći najbolje rješenje. Takav način razgovora u jednom demokratskoj državi, pa ja to ne priznajem. I samnom se na taj način u Dinamu nikad nije razgovaralo, pa nije ni ovaj put. Da je bilo malo više komunikacije i razumijevanja, ne bi bilo nikakvih problema i našli bi konsenzus. Međutim, nije ga bilo i zbog toga je i došlo do ove situacije. No, ovu situaciju je tražio Dinamo. Nije to tražio nitko od nas. Mi smo bili spremni na razgovore, na pregovore, a ne da se donese takva odluka praktički u pola dana.

NET.HR: Igrači su bili jako vezani za vas, kao i vi za njih. O svemu ste razgovarali međusobno. Dugo u Dinamu nije postojala takva jedna kohezija igrača s trenerom, kao ni povezanost stručnog stožera s trenerom i igračima…

BJELICA: Ponosim se s tim, no za mene to nije bilo ništa novo. Tako je bilo i u Poljskoj, Italiji, Austriji, gdje god sam bio trener, imao sam iznimno dobar odnos sa svojim igračima. Jer, ja ih tretiram humano, kao ljude… Imam sluha za njihove probleme. S druge strane, na terenu tražim maksimum od njih. I jako smo dobro tako funkcionirali. Kad god im je što trebalo bio sam tu za njih. Ne samo ja nego čitav moj stožer. Jednostavno, oni su nama, na sve to naše povjerenje, uzvraćali dobrim i požrtvovnim igrama. Mogu samo u superlativima govoriti o našem odnosu s igračima i vjerujem da ću u bilo kojoj momčadi u kojoj budem završio u budućnosti, gdje god to bude, imati slične odnose sa svojim nogometašima”.

NET.HR: Kad smo kod budućih vaših momčadi, sad se u turskim medijima spominjete kao jedan od kandidata za klupu velikana iz Istanbula Fenerbahčea. Imate li istine u tome i imate li već neke ponude?

BJELICA: Nemam u ovom trenutku dok još vlada pandemija koronavirusa. Sve je mrtvo, ništa se ne igra, nogomet je zamro i vjerojatno kad se lopta pokrene, kad se počne kotrljati, onda će biti puno više upita. Za sad ovo što dolazi, to su zemlje bliskog i dalekog istoka. A to me u ovom trenutku ne zanima, možda u nekoj poodmakloj dobi. Ono što mene zanima i ono gdje želim je neka liga u kojoj će biti puni stadioni, gdje ću uživati u nogometu, atmosferi. Vjerujem da ću to i ostvariti.

NET.HR: Nekako je za vas Bundesliga pravi izbor, jer imate taj germanski štih, a znate i jezik. Vi bi i htjeli raditi u takvoj jednoj jakoj ligi, a mediji vas povezuju s klupom reprezentacije Hrvatske. Nekako ste upravo vi Dalićev legitimni nasljednik, barem prema medijskim napisima, a najviše prema rezultatima…

BJELICA: Dobro, svatko bi htio biti izbornik svoje zemlje, ali u ovom trenutku uistinu nema potrebe za tim jer je izbornik Dalić i na SP-u u Rusiji, kao i nakon toga, napravio dobar posao. Reprezentacija je stvarno u dobrim rukama. Ali, vidjet ćemo što će nam budućnost donijeti. Njemačka je jedna od liga onako meni najdražih u kojima bi volio raditi, ali vidjet ćemo što će se dogoditi. Ja nisam čovjek koji baš previše bira. Ako osjetim da postoji neki klub koji me hoće pod svaku cijenu, onda ja idem u taj klub. Tako je bilo i s Dinamom, tako je bilo i s Lechom, tako je bilo i sa Spezijom, Austrijom, sa svim klubovima s kojima sam radio. Jednostavno, kad osjetim da je to to, onda idem tamo”.

Odnos sa Zoranom Mamićem

NET.HR: Pisalo se u medijima da već duže vrijeme niste bili u dobrim odnosima sa Zoranom Mamićem, još tamo od priprema zimus, kako niste bili na istoj valnoj duljini s Mamićima i čelnicima. Ima li istine u tome i u kakvim ste stvarno odnosima ovih posljednjih mjeseci bili sa Zoranom Mamićem?

BJELICA: Pa ne, nisam bio nešto pretjerano u nekim lošim odnosima. To su bili neki nesporazumi, problemčići koji nikako ne bi trebali dovesti do rastanka mene i kluba. Ja sam to riješio unutar Dinama. Sve stvari koje se meni nisu sviđale sam riješio s razgovorom, tako da smo mi nakon toga nastavili dalje i zajednički htjeli ići u novu avanturu u Ligu prvaka, a nakon toga i u prezimljavanje u Europi. Ne bih išao u detalje toga, ali kažem, nisu to bili loši odnosi. Mi smo imali korektan odnos do zadnjeg, bez obzira na sve što se izdogađalo u ovih zadnjih mjesec dana.