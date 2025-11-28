Odličan derbi začelja! Vukovar se dvaput vraćao i izborio remi: Sopić ponovno bez pobjede

U prvoj utakmici 15. kola HNL-a posljednji Vukovar 1991 i pretposljednji Osijek su u Vinkovcima igrali 2-2 (0-1).

Osijek je dva pita vodio golovima Arnela Jakupovića (35) i Naila Omerovića (55), ali oba je puta poravnavao Alen Jurilj (53, 82).

Osijek je bolje otvorio utakmicu, u prvih 20 minuta imao terensku inicijativu, ali prvu veliku priliku imao je Vukovar u 27. minuti kada je Puljić glavom s otprilike osam metara pogodio vratnicu.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Do prednosti su gosti stigli nakon prekida u 35. minuti. Bukvić je izveo udarac iz kuta nakon kojega se stvorila gužva u petercu u kojoj se najbolje snašao Jakupović i s tri metra glavom proslijedio loptu u mrežu.

Najzanimljiviji dio utakmice bio je početak drugog poluvremena. Prvo je Matković u 52. minuti imao veliku priliku za drugi gol Osijeka, ali nakon što je izbio sam pred vratara domaćih Bulata pogodio ga je u glavu.

Kazna za taj promašaj stigla je samo minutu potom kada je Calhanoglu ubacio s lijeve strane točno na glavu Jurilja koji je s pet metara svladao Malenicu.

Ipak, tih 1-1 stajalo je samo dvije minute, Guedes je u 55. probio desno krilo i poslao loptu u sredinu kaznenog prostora gdje je najprisebniji bio Omerović te pogodio sam donji desni kut.

U 79. minuti opet je Matković bio u izglednoj situaciji odvesti osijek na dva razlike, ali njegov udarac obranio je Bulat, a domaći je vratar u nastavku akcije obranio i pokušaj Omerovića.

Te intervencije na kraju su postale i važnije jer je u 82. minuti Jurilj iskoristio jednu "svijeću" koja je padala u kazneni prostor Osijeka za gol kojim je postavio konačnih 2-2.

Osijek i Vukovar 1991 sada imaju po 12 bodova, pet manje od osme Rijeke.

Vodi Hajduk sa 29 bodova, jedan manje ima drugi Dinamo.