FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa!
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BORBA ZA FENJER /

Odličan derbi začelja! Vukovar se dvaput vraćao i izborio remi: Sopić ponovno bez pobjede

Odličan derbi začelja! Vukovar se dvaput vraćao i izborio remi: Sopić ponovno bez pobjede
×
Foto: David Jerkovic/pixsell

Osijek i Vukovar 1991 sada imaju po 12 bodova, pet manje od osme Rijeke

28.11.2025.
20:12
Hina
David Jerkovic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U prvoj utakmici 15. kola HNL-a posljednji Vukovar 1991 i pretposljednji Osijek su u Vinkovcima igrali 2-2 (0-1).

Osijek je dva pita vodio golovima Arnela Jakupovića (35) i Naila Omerovića (55), ali oba je puta poravnavao Alen Jurilj (53, 82).

Osijek je bolje otvorio utakmicu, u prvih 20 minuta imao terensku inicijativu, ali prvu veliku priliku imao je Vukovar u 27. minuti kada je Puljić glavom s otprilike osam metara pogodio vratnicu.

Do prednosti su gosti stigli nakon prekida u 35. minuti. Bukvić je izveo udarac iz kuta nakon kojega se stvorila gužva u petercu u kojoj se najbolje snašao Jakupović i s tri metra glavom proslijedio loptu u mrežu.

Najzanimljiviji dio utakmice bio je početak drugog poluvremena. Prvo je Matković u 52. minuti imao veliku priliku za drugi gol Osijeka, ali nakon što je izbio sam pred vratara domaćih Bulata pogodio ga je u glavu. 

Kazna za taj promašaj stigla je samo minutu potom kada je Calhanoglu ubacio s lijeve strane točno na glavu Jurilja koji je s pet metara svladao Malenicu.

Ipak, tih 1-1 stajalo je samo dvije minute, Guedes je u 55. probio desno krilo i poslao loptu u sredinu kaznenog prostora gdje je najprisebniji bio Omerović te pogodio sam donji desni kut.

U 79. minuti opet je Matković bio u izglednoj situaciji odvesti osijek na dva razlike, ali njegov udarac obranio je Bulat, a domaći je vratar u nastavku akcije obranio i pokušaj Omerovića.

Te intervencije na kraju su postale i važnije jer je u 82. minuti Jurilj iskoristio jednu "svijeću" koja je padala u kazneni prostor Osijeka za gol kojim je postavio konačnih 2-2.

Osijek i Vukovar 1991 sada imaju po 12 bodova, pet manje od osme Rijeke.

Vodi Hajduk sa 29 bodova, jedan manje ima drugi Dinamo.

Standings provided by Sofascore
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
BORBA ZA FENJER /
Odličan derbi začelja! Vukovar se dvaput vraćao i izborio remi: Sopić ponovno bez pobjede