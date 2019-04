ODGOVOR NA PITANJE – ‘MOŽE LI MESSI BRILJIRATI U KIŠNOM STOKEU?’: Evo zašto su mu Engleske momčadi omiljene mušterije

Messi v 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 teams:

⚽️ Utd CL final 2009

⚽️⚽️⚽️⚽️ Arsenal QFs 2010

⚽️⚽️ Arsenal last 16 2011

⚽️ Utd CL final 2011

⚽️⚽️ City last 16 2014

⚽️⚽️⚽️ Arsenal last 16 2016

⚽️⚽️⚽️⚽️ City group stage 17/18

⚽️⚽️⚽️ Chelsea last 16 2018

⚽️⚽️ Spurs group stage 18/19

⚽️⚽️ Utd QFs 2019 (so far)

— The Spanish Football Podcast (@tsf_podcast) April 16, 2019