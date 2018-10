ODBJEGLI DINAMOV SUPERTALENT NA PRAGU PREMIERSHIPA: U Maksimiru su pod nerazjašnjenim okolnostima izgubili milijune

Ajdin Hasić u fokusu je i uglednog engleskog Evertona

Bivši veliki Dinamov ljevonogi nogometni dragulj koji igra na desnom krilu, 17-godišnji bosanskohercegovački igrač Ajdin Hasić, spletom čudnih okolnosti napustio je Maksimir prije nekoliko dana i odmah se našao na radaru europskih klubova.

Za njegov iznimni nogometni talent zainteresiran je, po novom, i Everton, javlja portal Hitc.com. Inače, Hasić je, osim Engleske, u fokusu i španjolskih velikana Reala i Barcelone, koji vole pokupit nekog mladog supertalentiranog igrača “ispod radara”…

‘Obožavatelji Evertona se trebaju naviknuti na ime Ajdina Hasića’

“Obožavatelji Evertona se trebaju naviknuti na ime Ajdina Hasića. Zato što je Everton postao jedan od brojnih europskih klubova koji se natječu za potpisivanje čudotvoraca iz Hrvatske. Hasić je 17-godišnji nogometaš koji je predstavljao Dinamov zagrebački rezervni tim, odnosno juniore, u drugom redu hrvatskog nogometa.

On je također bosanskohercegovački međunarodni nogometaš na razini mladih selekcija. I upravo je postao jedan od najmlađih najtraženijih ljudi na kontinentu”, piše novinar “hitc.com-a” Danny Owen…

Sapunica

Prošlog se tjedna događala čitava sapunica oko Hasića koji je na kraju pod nerazjašnjenim okolnostima napustio Maksimir. Naime, Dinamo mu je htio ponuditi novi ugovor, a da bi ga potpisao, prvo je trebao raskinuti stari, stipendijski, koji je vrijedio do siječnja 2021. godine.

Ajdinov otac živi u Bosni i Hercegovini, a budući da je Ajdin maloljetan, iz Dinama su na njegovu adresu poslali dva potpisana ugovora, kako se tata Hasić ne bi morao zezati oko dolaska u Zagreb. I tu je nastao problem. Hasić stariji je, navodno, potpisao samo jedan ugovor, i to onaj o raskidu suradnje između kluba i igrača. To se Dinamu do sada nije događalo kad su u pitanju transferi, ali eto, za sve, očito, postoji prvi put…

Oduševio protiv Danske

Ove je godine bivši igrač Dinama nastupio za U-17 reprezentaciju BiH na EP-u u Engleskoj. Oduševio je u pobjedi 3-2 protiv Danske, ostvario je u tom dvoboju tri asistencije za samo pola sata igre. Hasić. Zabio je i gol u pobjedi Dinama II protiv BSK Bijelog Brda. I u tim je utakmicama na sebe skrenuo pozornost mnogih velikih europskih klubova. Lako je moguće da je Dinamo njegovim raskidom ugovora ostao bez 10-15 milijuna eura, a sad će ga netko dobiti besplatno. Kakva šteta za Dinamo!