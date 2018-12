ODBJEGLI DINAMOV DRAGULJ NA METI JE EUROPSKOG DIVA: Uskoro bi mogao zasjati u jednoj od najboljih momčadi na svijetu

Najbolja momčad Serie A spremna je ponuditi ugovor bivšem igraču Dinama

Danas se u medijima pojavila informacija o klubu u kojem bi odbjegli Dinamovac Ajdin Hasić mogao nastaviti karijeru, a riječ je o talijanskom prvaku Juventusu. Bianconeri su zainteresirani za mladića i spremni su ga uklopiti u svoj razvojni pogon.

ISTINA O ODBJEGLOM MODROM SUPERTALENTU: Dinamova sramota izašla na vidjelo; sad je sve puno jasnije

Dinamo je ranije ove sezone na bizaran način ostao bez Hasića (17), igrača koji je imao stipendijski ugovor do 2021. godine. On je potpisao raskid ugovora, odnosno on i hrvatski prvak potpisali su sporazumni raskid ugovora što znači da ga Juventus može dovesti besplatno.

Ajdin Hasic(16) fortfarande hög aktuell för Europas storklubbar sedan hans kontrakt med Dinamo Zagreb bröts. Senast av dem intresserade, Juventus. — Mirza Begovic (@MiirzaBegovic) December 14, 2018

Raskid ugovora

I tu je nastao problem. Hasić stariji je potpisao samo jedan ugovor, i to onaj o raskidu suradnje između kluba i igrača. Tako je počela velika priča oko njegova neočekivanog odlaska iz Dinama zbog kojeg je, između ostalog, otkaz dobio i Tomislav Svetina, bivši potpredsjednik te član Uprave kluba.

MLADIĆA KOJI JE NASAMARIO MAMIĆA I DINAMO ČEKA PRAVNA BORBA: Modri ga tuže za prijevaru

U Maksimiru su bili nezadovoljni raspletom te situacije pa su odlučili pravnim putem dokazati da ugovor nije raskinut na ispravan način. Kako bi to dokazali, tužili su Hasića sudu HNS-a koji bi trebao donijeti konačnu odluku.