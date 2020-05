Intervju je to koji se vrtio hrvatskim i srpskim medijima

Ove srijede Dinamo je obilježio 30 godina od velikih sukoba Boysa i Delija na Maksimiru i nikada odigrane utakmice Dinama i Crvene zvezde. Jedan od glavnih protagonista nemilih događaja bio je kapetan Zvonimir Boban. Njegov udaranje milicajca, zbog čega je zaradio devetomjesečnu suspenziju, ušlo je u legendu.

“Ja sebi nište ne mogu zamjeriti, samo sam želio slobodu protiv jednog režima, protiv nepravde koja je bila evidentirana na stadionu kao možda nikada na jednoj velikoj sceni. U jednoj dugogodišnjoj patnji i nemogućnosti izričaja onoga što jesi bez obzira na to što sam se s druge strane strašno trudio i bio sam OK prema svima. To je bilo nošeno u meni i nemam si što zamjeriti”, rekao je Zvonimir Boban za Nova.rs te nastavio:

“U trenutku kada je bilo najteže mene su zaštitila dva čovjeka, samo jedan suigrač Dejan Savičević i samo jedan čovjek iz nogometa Milan Miljanić. Crnogorska linija! Zaštitili? Oni koji su me željeli shvatiti, oni koji su bili dovoljno pošteni, dovoljno korektni da sagledaju situaciju malo šire i s ljudskog aspekta. Ja sam njima zahvalan. I kada je Miljanić umro (2012.), morao sam doći na njegov ispraćaj. Prvi put sam bio u Beogradu od 13. svibnja ’90 i bio sam jako sretan kada sam vidio puno dragih ljudi. Imao je velik i dostojanstven sprovod. Bio je to ispraćaj velikog čovjeka kakav je i zaslužio. Bio je velik. Tada se postaviti protiv cjelokupne javnosti, štiteći jednog, kako su me zvali ustašu, trebalo je imati, pardon na izrazu, muda. Trebalo je imati veliku osobnu hrabrost i veliki integritet. On me poznavao otkad sam došao u reprezentaciju s 14 godina, znao je tko sam i kako razmišljam. Stvarno me zaštitio”, rekao je Boban.

Veliki nesporazum

Intervju je to koji se vrtio hrvatskim i srpskim medijima. Navedena televizija iz Srbije ga je pustila, ali ispostavilo se da je on star najmanje tri godine, što je potvrdio i sam Boban za Sportske novosti. Inače, legendarni kapetan Dinama i Vatrenih nije na 30. obljetnicu te utakmice na Maksimiru uopće davao intervjue hrvatskim medijima.

“Riječ je o intervjuu koji sam dao još prije više od tri godine, povodom premijernog prikazivanja filma o Čileancima pa je sada dio tih izjava ponovno pušten u eter”, rekao je Boban za Sportske.