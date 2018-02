OD HEROJA DO TRAGIČARA: Marokanski napadač mogao je biti junak Malage, ali Athletic Bilbao je ipak slavio

Youssef En-Nesyri u 13. minuti dovodi Malagu u vodstvo

Posljednjeplasirana Málaga opet nija imala sreće, dogodili im se isto kao i u prošlom kolu kada su protiv Valencije poveli i na kraju izgubili 1-2. A u nedjelu u 25. kolu španjolskog prvenstva Malaga je u gostima kod Athletic Bilbaoa povela u 13. minuti, da bi na kraju izgubila 1-2, a ni penal nije uspjela realizirati.

Marokanski napadač Youssef En-Nesyri u 13. minuti dovodi Malagu u vodstvo. No, do poluvremena Athletic Bilbao radi preokret, a strijelci su bili Susaeta (17) i San José (44). U 61. minuti Youssef En-Nesyri ima priliku postati junakom, mogao je poravnati iz penala. No, njegov udarac obranio je golman, a u 84. je dobio crveni karton, i umjesto junaka postao je tragičar.



Večeras se sastaju Valencia – Real Sociedad, te Sevilla – Atletico Madrid.

REZULTATI:

Villarreal – Getafe 1:0 (Ünal 3)

Athletic Bilbao – Malaga 2:1 (Susaeta 17, San José 44/ En-Nesyri 13)