OD DALIĆEVOG RJEŠENJA, DO JUNAKA POBJEDE: Sinoć smo razgovarali s Bornom Barišićem nakon prvijenca za Vatrene

Sinoć smo kasno navečer nakon utakmice Hrvatske i Azerbajdžana razgovarali s Bornom Barišićem

Hrvatska nogometna reprezentacija uspješno je započela kvalifikacijski ciklus za Euro 2020. Na Maksimiru pred nešto više od 23 000 navijača aktualni viceprvak svijeta pobijedio je Azerbajdžan Nikole Jurčevića 2-1 golovima Borne Barišića i Andreja Kramarića. Više o tome možete pročitati – OVDJE.

Vatreni su protiv hrabrih Azera pokazali ono što ih je krasilo na SP-u – karakter! To je ono prvo što izbornik Zlatko Dalić, uz samopouzdanje, usadi kad ulaziš u A momčad. To se dogodilo i Borni Barišiću.

RAZGOVARALI SMO S ČOVJEKOM KOJI SE NAMEĆE KAO DALIĆEVO RJEŠENJE: ‘Spreman sam, motiviran i željan dokazivanja

Unatoč ozljedama koje su ga pratile i remetile mu planove i nastupe za reprezentaciju u prošlosti, sad mu se sve nekako vratilo. Opravdao je izbornikovo povjerenje na lijevom beku, zabio izjednačujući gol za 1-1 pred kraj prvog dijela, djelovao je sigurno…

‘Sve se poklopilo’

“Da, sve se nekako poklopilo. Ovaj prvi debitantski nastup, službeni, igrao sam onu u Portugalu, okrunio sam golom i stvarno sam presretan. Nema ljepšeg osjećaja da kao debitant zabiješ pogodak pred svojim navijačima”, kazao nam je Borna Barišić nakon utakmice.

Uspio je samo za Net.hr izdvojiti malo vremena kako bi porazgovarali. Izašao je među prvima iz svlačionice i strpljivo davao izjave. Onda je došao red na nas…

“Prvo kad sam zabio gol krenuo sam udesno kako bi ga i proslavio, ali kako smo gubili odmah sam skrenuo u gol po loptu, nije bilo vremena za slavlje, to mi je jedino malo žao. Htio sam da zabijemo što prije taj drugi gol. Svi smo to htjeli.

Nije bilo vremena za neko pretjerano slavlje. Bilo je 1-1 i nije bilo dobro. Što mi je rekao izbornik prije utakmice? Čujte, imamo neke uigranje stvari pa pričamo dosta. Treba to sve pohvatati. Jedno ja igram u Rangersima, drugo Perija igra u Interu. Sve to malo treba pohvatati, ali je se ne bojim”.

Izbornik je u potpunosti pogodio kad je mladog Josipa Brekala stavio na desnog beka. I Barišić i Brekalo odlično su držali svaki svoju stranu, odgovorili su na izazov zahtjeva Zlatka Dalića, koji se našao u situaciji da od igrača sa SP-a u obrani ima samo Vidu, a čak prva tri beka su ozlijeđena ili su u procesu povratka na travnjak, kako tko… Bio je mali problem složiti obranu, ali na kraju je sve dobro ispalo. Obrana sa Barišićem, Dujom Ćaletom Carom, Vidom i Brekalom funkcionirala je i kad je koja lopta prošla, ali takvih je bilo vrlo malo u ovoj utakmici…

‘Zadovoljan sam odrađenim poslom’

“Zadovoljan sam odrađenim poslom. Između mene i Brekala bio je dogovor da, ako jedan od naprijed, da drugi ostane da pokrije pozadinu. Nema što, on je isto odigrao odličnu utakmicu. Bio je prodoran. Sve super”.

U nedjelju Hrvatska igra protiv Mađarske u Budimpešti. To će biti još zahtjevnija utakmica. Slovačka je jučer pobijedila 2-0, pa će domaćin biti nabrijan…

“Da, bit će to teža utakmica. Idemo u goste tvrdoj momčadi, moramo analizirati gdje možemo napredovati, gdje se možemo bolje kretati, pokrivati igrače, do nedjelje će to biti puno bolje. Bitno da smo startali s tri boda”.

Tri boda su u džepu na otvaranju kvalifikacija i to je, na kraju, i ono najbitnije. No, nije bilo lako, Azerbajdžan se nakon gola povukao, napravio taj čvrsti blok, čekao priliku iz pokukontre. Izgledalo je kao da će Hrvatska jako teško zabiti taj pogodak.

Na kraju je tako i bilo… Vjerojatno je i i igračima nešto slično bilo u glavi u tim trenucima prvog dijela, pa čak i ono što ako ne pobijedimo?

‘Tko zna, sad kad moji u klubu ovo vide, možda mi puste da i tamo zabijam’

“Da, prošlo je puno puta. Ali kad ti takvo što dođe u glavu, brišeš to automatski, moraš dalje, jer znaš da neće nitko drugi. Morate povući vas 11 na terenu i to je to. Baš sam neki dan pričao kako bi mogao postići gol.

Onda sam si izvizualizirao utakmicu. Prvo mi je bio slobodnjak, drugi mi je bio u situaciji ako budem na korneru, ići ću na golmana pa ako se negdje odbije, tu sam. Tako je i bilo. Bio sam tu i zabio. Ne može lijepše od toga. Presretan sam. Tko zna, sad kad moji u klubu ovo vide, možda mi puste da i tamo tako utrčavam i malo zabijam”, u šali nam govori Borna i za kraj zaključuje:

“Ma bitno je da smo pobijedili. Evo, potpisali su mi fino i dres, za prvijenac. Sve je kako treba, ne može bolje. Dobio sam jedan udarac, ali ništa strašno”.