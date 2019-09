OČEKUJTE NEVJEROJATNU ATMOSFERU NA MAKSIMIRU: Rasprodan i Sjever dolje, ali na Jugu će biti posebno zanimljivo

Preostale ulaznice za Sjever gore mogu se još kupiti po cijeni od 120 ili 150 kuna na dan utakmice.

Aktualni prvak Hrvatske, zagrebački Dinamo, u srijedu u 21 sat na Maksimiru dočekuje Atalantu u utakmici prvog kola skupine C Lige prvaka.

Odavno su rasprodane ulaznice za Zapad i Istok, a sve do sada bilo je još nešto sitno karata za sjevernu tribinu dolje i gore, no, sada je i ona donja rasprodana. Preostale ulaznice za Sjever gore mogu se još kupiti po cijeni od 120 kuna u pretprodaji, a na dan utakmice one će koštati 150 kuna.

Bit će vrlo zanimljivo i na Jugu gdje se očekuje puna tribina, dakle oko tri tisuće navijača Atalante.