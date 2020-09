OČEKIVALO SE DA ĆE BITI KAO MESSI, A ONDA JE NESTAO: Sjećate se Bojana Krkića? Upravo je zabio gol o kojem priča pola svijeta

Španjolac srpskog porijekla postigao je u svom čestom nastupu za klub gol o kojem danas priča pola svijeta

Nekada je igrao s Lionelom Messijem, debitirao je za Barcelonu sa samo 16 godina i odmah u prvom nastupu zabio gol. Predivđalo se da će imati karijeru otprilike kao i argentinski čarobnjak, ali ispalo je da Krkić nije dorastao izazovu, to jest, imao je podosta problema s ozljedama koje su kasnije itekako utjecale na njegov razvoj, kako fizički tako i mentalni.

Godinama se Krkić povlačio po raznim klubovima, igrao je u Romi, Milanu, Ajaxu, Stokeu, Mainzu, Alavesu, a na kraju se skrasio u MLS-u i to u New York Red Bullu. Doveo ga je legendarni napadač, a danas trener New Yorka, Thierry Henry, a Krkić se očito preporodio.

Španjolac srpskog porijekla postigao je u svom čestom nastupu za klub gol o kojem danas priča pola svijeta. Opalio je s nekih 30 metara i pogodio u rašlje.

Video pogledajte OVDJE.