Mario Mandžukić novi je igrač ruskog Lokomotiva iz Moskve, tvrdi to ruski sportski list Sport Express. Hrvatski napadač trebao bi u Moskvu stići na prvi dan jeseni, 23. rujna te tamo potpisati dvogodišnji ugovor, tvrde Rusi koji opisuju Mandžukića kao jednog od najboljih napadača u Europi u proteklom desetljeću.

Iako nije igrao profesionalni nogomet otkako je otišao iz Katara, o Mandžukiću Sport Express ima samo riječi hvale te podsjećaju na izjavu Pepa Guardiole koji je rekao da je on najbolji igrač na svijetu u protivničkom kaznenom prostoru.

Također, napominju da je Mandžukić igrač od 34 godine, ali da u karijeri nije pretrpio nijednu veću ozljedu te da su njegova forma i fizičko stanje neupitni.

Prošlog je vikenda talijanski novinar i stručnjak za transfere Nicolo Schira na svom Twitteru najavio da je Mandžo već dogovorio osobne uvjete svog ugovora te da bi pregovori uskoro trebali završiti. Schira tvrdi da će Hrvatski napadač dobiti ugovor od 4 milijuna eura koji će potpisati do 2022. godine, dok Rusi ipak tvrde da će mu godišnja plaća biti 2,8 milijuna eura, no to je svota koja ne uključuje bonuse.

Zanimljivo, u Lokomotivu iz Moskve već dugo igra i Vedran Ćorluka s kojim je Mandžo jako dugo dijelio svlačionicu dok su zajedno nastupali za Hrvatsku. Lokomotiv je, također, ostao bez svog prvog napadača Mirančuka pa je za očekivati da upravo Mandžukić zauzme tu njegovu poziciju.

Ponuda ne nedostaje

Otkad je postao slobodan igrač nakon raskida ugovora sa svojim bivšim klubom, katarskim Al-Duhailom, Mario Mandžukić je bio na meti mnogih klubova.

Mandžukića se povezivalo sa svom silom klubova. Najprije iz Turske, zatim su se i Talijani zainteresirali, da bi sve završilo na Manchester Unitedu i još ponekim europskim velikanima. U posljednje vrijeme nekako je najviše zainteresiran bio Fenerbahče.

Tijekom karijere Mandžukić je, osim za Al-Duhail i Juventus, igrao i za Atletico Madrid, Bayern, Wolfsburg, Dinamo, Zagreb i Marsoniju.

Mandžukić se nakon osvojenog srebra na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. oprostio od hrvatske reprezentacije, a u dresu Vatrenih skupio je 89 nastupa i postigao 33 gola.