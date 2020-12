Kuća u kojoj je Maradona umro nije bila adekvatna njemu

Jedan od najboljih nogometaša svih vremena, legendarna desetka Diego Armando Maradona, preminuo je od kroničnog plućnog edema prije tjedan dana u srijedu u 61. godini života, u svojoj kući u San Andresu blizu Buenos Airesa.

PROCURILI NOVI, SRAMOTNI, DETALJI O MARADONINIM POSLJEDNJIM DANIMA: ‘Da ste vidjeli gdje je Diego umro i vi biste umrli’

Javnost ne vjeruje u kakvim je uvjetima umro

Portal Argentinski portal Todo Noticias objavio je na svom web siteu i na You Tube kanalu 12 fotografija kuće u kojoj je Maradona umro, odnosno proveo posljednje dane. No, ono što je negativno iznenadilo tamošnju javnost je izgled same kuće. Naime, javnost je očekivala kako je kuća u kojoj je Diego umro turbo raskošna, velika, megaluksuzna, pa da je u takvom ambijentu otišao na onaj svijet.

Posebno zato što je Maradona, koliko god rasipno i raskalašeno živio te tako spiskao gotovo pola milijarde dolara, umro s bogatstvom koje se procjenjuje na 75 milijuna dolara. I zato što dolikuje jednom od najvećih da živi u raskošnim kućama.

Todo Noticias piše kako je u ovoj kući Maradona živio posljednja dva tjedna, nakon što su ga iz bolnice poslali na oporavak. U susjedstvo San Andrés u Tigreu stigao je 11. studenoga u dvokatnicu u ulici 5208 Italia. Ideja je bila da ga presele u drugi dom s više udobnosti, kad se malo oporavi. Također je morao nastaviti detoksikaciju od pretjerane konzumacije alkohola. Ključno je bilo i njegovo psihičko zdravlje. Njegova okolina vjerovala je da bi se krajem siječnja mogao vratiti u normalan život. Dana 25. studenog umro je, nakon 14 dana u kojima ništa nije prošlo onako kako se očekivalo.

‘Kuća nije bila prema onome što je Maradoni trebalo’

“Kuća nije bila prema onome što je Maradoni trebalo. Mnogo manje od onoga što je Maradona bio, a to je popularni argentinski i svjetski idol s milijunima. Kad su njegovi počeli tražiti kuću za Maradonin otpust, mislilo se da bi se za dva ili tri mjeseca mogao vratiti živjeti u Brandsen ili gdje god je želio, čak se razgovaralo i o mogućnosti putovanja na Kubu, pa da tamo nastavi živjeti jedan period života, ili za stalno ako tako on bude htio. Bila je to prolazna kuća. Agent za nekretnine koji obično surađuje s Diegom odlučio je pomoći obitelji i svi su se složili da neka dvokatnica skromnog izdanja bude njegovo privremeno prebivalište, za prvu ruku, dok se ne oporavi”, rekao je Toda Pasión, jedan od ljudi koji je posljednjih mjeseci surađivao s Maradonom i njegovim odvjetnikom Matíasom Morlom.

Diego je posljednje dane, posebno vikend prije smrti, proveo zaključan u klimatiziranoj igraonici u prizemlju. Imao je pogled na jezero i igraonica je bila veća od sobe s vlastitom kupaonicom. Imao je krevet, ortopedski WC, tako da Diego ne bi trebao puno kretati, masažnu stolicu i vrlo veliki televizor.

‘Izvana je kuća lijepa, ali nije bila prilagođena teškom bolesniku poput njega’

Kuća u kojoj je proveo posljednje dane izvana izgleda možda lijepo i ima bazen, ali to ništa nije značilo teško bolesnom Maradoni koji je trebao imati posebne uvjete, a nije ih imao. Njemu je ključna bila prilagođenost kuće njegovom teškom stanju. To, navode Argentinci, nije bilo izvedeno dobro i ispalo je katastrofalno…

Velikan svjetskog nogometa umro je u kući koja nije na njegovoj razini, u sobi koja je od susjedne prostorije bila ograđena ormarom. Argentinski Ole piše da soba u kojoj je Maradona preminuo nije ispunjavala uvjete za smještaj i boravak teškog bolesnika.

Adaptacija nije dobro izvedena

U Maradoninoj dvokatnici spavaće sobe su na drugom katu, a kako je on bio nepokretan, za njegov boravak adaptirali su jednu od prostorija u prizemlju jer nije mogao na kat gore. Međutim, tamo nisu bili dobri uvjeti za teškog bolesnika kao što je bio Maradona.

On je bio u klimatiziranoj sobi, ležao je u velikom krevetu, ispred kojeg je gledao televizor od 82 centimetra. Pored kreveta bila je masažna fotelja, a preko prozora su bili navučeni zastori kako mu ne bi smetalo previše danjeg svjetla. Međutim, Ole navodi da je Maradona fiziološke potrebe obavljao u kemijskom WC-u, a ne u pravom. Ipak, slike iz kuće pokazuju da ima namještenu kupaonicu, suprotno talijanskim izvještajima.

‘U kući nije imao niti pristojan WC tako da je morao upotrebljavati kemijski’

Naime, talijanska La Repubblica navodi kako je Maradona bio u toliko lošem fizičkom stanju da je trebao ostati na odjelu intenzivne njege, a ne biti otpušten iz bolnice samo par tjedana nakon što je operacijom uklonjen krvni ugrušak iz njegova mozga. Maradona je tako poslan kući gdje je njegovo stanje pratilo medicinsko osoblje.

“Nadzor je ovdje ključna riječ jer se čini da sestre koje su mu dodijeljene učinile premalo da bi pomogle nogometnoj legendi. U kući nije imao niti pristojan WC tako da je morao upotrebljavati kemijski”, citira La Repubblica.

Navode i kao mu je srce radilo na samo 38 posto kapaciteta te da mu se povećalo za dva puta. Također dodaju kako je imao problema s visokim tlakom koji se nije mogao držati pod kontrolom samo lijekovima.

“Da ste vidjeli gdje je Diego umro i vi biste umrli”, izjava je njegove bivše supruge Claudije Villafane koju prenose Talijani.

