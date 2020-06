OBJAVLJENA SMS PORUKA KOJU JE GREZDA POSLAO ČOLAKU NAKON INCIDENTA: ‘Ne pišem ti ovo da me ne prijaviš’

Rijeka je sada stala u obranu svojeg igrača i na društvenim mrežama je objavila sadržaj Grezdine poruke s Instagrama

Rijeka je u nedjelju nakon velikog preokreta na Rujevici svladala Osijek rezultatom 3:2 i plasirala se u finale ovosezonskog izdanja Hrvatskog kupa. Osijek je manje od pola sata prije kraja utakmice vodio sa 2-0 golovima Bočkaja (16, 48), no Rijeka je s igračem više na travnjaku i uz obilatu pomoć suca Pajača uspjela ostvariti preokret pogocima Murića (66), Čolaka (73-11m) i Yatekea (86).

Samu utakmicu obilježilo je vrlo sporno suđenje Igora Pajača zbog čega su se nogometaši Osijeka i Rijeke većinu drugog poluvremena žestoko sukobljavali. Međutim, najgore se dogodio nakon utakmice kada je na parkingu stadiona Rujevice, igrač Osijeka, Eros Grezda udario šakom u glavu napadača Rijeke Antonija Čolaka. Intervenirala je i policija, a prema sukob se dogodio kada je Čolak hodao prema svom automobilu, a Grezda se zaletio i opalio ga šakom u glavu.

Procurio SMS

Nakon utakmice igrači su objasnili što se dogodilo. Grezda tvrdi da je udario Čolaka jer ga je ovaj provocirao i vrijeđao na nacionalnoj osnovi, a Čolak tvrdi da ga nije provocirao te je poručio Grezdi neka potraži stručnu pomoć. Rijeka je sada stala u obranu svojeg igrača i na društvenim mrežama je objavila sadržaj poruke s Instagrama, koju je Grezda poslao Čolaku nakon utakmice i incidenta.

“Ne pišem ti ovo da me ne prijaviš, ohladio sam se sad i nisam to trebao napraviti. Trebali smo to riješiti razgovorom kao ljudi, ali bio sam nervozan zbog cijele utakmice i svega pa ti se ispričavam, a ti odluči što je najbolje”, napisao je Grezda, a iz Rijeke su samo još komentirali da se Grezda naknadno sjetio vrijeđanja koje nije spominjao kada se u poruci ispričavao Čolaku.

Kazna ovaj tjedan

Grezdu, ako je suditi prema pravilniku HNS-a, sada čeka rigorozna kazna.

“Igrač koji fizički napadne svog ili suparničkog igrača na igralištu ili izvan njega bit će kažnjen: – zabranom igranja od dvije do šest utakmica, a u težim slučajevima, kada se utvrdi da je igrača ozlijedio ili je imao namjeru teže ozlijediti, bit će kažnjen – zabranom igranja u trajanju od šest mjeseci do dvije godine, – zabranom igranja od četiri do dvanaest utakmica ili – isključenjem iz nogometne organizacije”, stoji u HNS-ovu pravilniku.

Grezda će kaznu najvjerojatnije doznati već ovoga tjedna.