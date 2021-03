Na inicijativu predsjednika UEFE Aleksandra Čeferina i predsjednika HNS-a Davora Šukera, u Petrinji će 13. ožujka biti odigrana humanitarna utakmica između nogometnih legendi Hrvatske i Slovenije za pomoć potresom pogođenim područjima.

Tom prilikom će krovna europska nogometna federacija uručiti donaciju Hrvatskom crvenom križu za pomoć područjima stradalima u razornom potresu.

HNS je objavio i sastav Hrvatske koji će sutra nastupiti i ova imena uistinu izgledaju impresivno.

🇭🇷🤝🇸🇮 #Croatia and @nzs_si legends, including @UEFA president Aleksander Čeferin and HNS president Davor Šuker, ready for a friendly match tomorrow in earthquake-stricken Petrinja 🙏♥️

🏟️ Mladost Stadium, 13:00

💻 Live at @HNTV_HR YouTube: https://t.co/WNJ28UTo1L#Family pic.twitter.com/vQu4VI2UtL

— HNS (@HNS_CFF) March 12, 2021