OBJAVLJEN PUT VATRENIH PREMA EURU: Evo s kim počinjemo, kada igramo i tko nas čeka na kraju kvalifikacijama

View this post on Instagram

⬇️ Raspored hrvatskih utakmica u Skupini E / #Croatia #EURO2020 qualifying fixture list ⬇️ 21/03 Croatia – Azerbaijan 🇭🇷🇦🇿 24/03 Hungary – Croatia 🇭🇺🇭🇷 08/06 Croatia – Wales 🇭🇷🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 06/09 Slovakia – Croatia 🇸🇰🇭🇷 09/09 Azerbaijan – Croatia 🇦🇿🇭🇷 10/10 Croatia – Hungary 🇭🇷🇭🇺 13/10 Wales – Croatia 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇭🇷 16/11 Croatia – Slovakia 🇭🇷🇸🇰 #BudiPonosan #BeProud #Vatreni 🔥