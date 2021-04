Superliga, natecanje najmoćnijih klubova je osnovano u nedjelju, a samo 48 sati kasnije projekt je propao, jer ga je napustilo šest klubova iz engleske Premijer lige (Manchester City, Chelsea, Manchester United, Liverpool, Arsenal i Tottenham), a u srijedu su se za njima poveli Atletico Madrid, Inter i AC Milan.

U projektu Superlige su ostala još samo tri kluba – Real Madrid, Barcelona i Juventus, a Barcelona je u službenom priopćenju objavila kako ne misli odustati od formiranja Superlige.

Zvijezda Manchester Cityja Ilkay Gundogan na svom je Twitteru objavio kako su zapravo najmanje od svega profitirali igrači. Naime, on novi format Lige prvaka smatra samo manjim zlom.

“Uz svu tu priču koja traje oko Superlige… Možemo li molim vas pričati i o formatu nove Lige prvaka? Još i još i još utakmica, pa misli li netko o nama igračima? Novi format Lige prvaka samo je manje zlo u odnosu na Superligu”, napisao je Gundogan na svom Twitteru.

Napisao je i kako smatra da bi Liga prvaka trebala ostati ovakva kakva je.

“Sadašnji format funkcionira sjajno i zato je to najpopularnije klupsko natjecanje na svijetu. I za nas igrače i za navijače”, napisao je Gundogan.

With all the Super League stuff going on… can we please also speak about the new Champions League format? More and more and more games, is no one thinking about us players?

The new UCL format is just the lesser of the two evils in comparison to the Super League…

— Ilkay Gündogan (@IlkayGuendogan) April 22, 2021