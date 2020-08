OBJAŠNJENJE KOJE SVI ŽELE ČUTI: Neymar otkrio zašto se PSG toliko mučio s Atalantom, talijanski trener priznao zašto su izgubili

Nakon utakmice infarktnu su završnicu komentirali Atalantin trener Gian Piero Gasperini i ponajbolji igrač utakmice Neymar

Nogometaši Paris Saint-Germaina postali su prvim polufinalistima na završnom turniru Lige prvaka u Lisabonu, gdje su na stadionu Benfice u srijedu svladali talijansku Atalantu sa 2-1 (0-1) preokretom u posljednjim minutama utakmice.

Hrvatski reprezentativac Mario Pašalić je postigao vodeći pogodak za Atalantu u 27. minuti, kad je preciznim udarcem lijevom nogom s 15-ak metara pogodio suprotni gornji kut vrata pariške momčadi.

PAŠALIĆ ŠOKIRAN NAKON ISPADANJA IZ LIGE PRVAKA U POSLJEDNJIM MINUTAMA: ‘Razočarani smo, jako nam je žao zbog Bergama’

Sve do 90. minute Talijani su imali rezultat koji ih je vodio u polufinale, a onda su Parižani u tri minute postigli dva pogotka i došli do velikog preokreta. U 90. minuti je izjednačio Marquinhos na asistenciju Neymara, a u trećoj minuti sučevog dodatka Choupo-Moting je postigao pogodak vrijedan plasmana u polufinale Lige prvaka.

Što se dogodilo?

Nakon utakmice infarktnu su završnicu komentirali Atalantin trener Gian Piero Gasperini i ponajbolji igrač utakmice Neymar.

Neymar je objasnio zašto se PSG toliko mučio s Talijanima i usput je najavio pohod na finale. “Bila je ovo jako teška večer za nas, ali je na kraju ispala sjajna. Atalanta je odigrala sjajno natjecanje, iznenadili su i nas. Znali smo da su jako agresivni, na kraju možemo biti jako sretni učinjenim. Idemo se sada odmoriti, jer ovo je bila iscrpljujuća utakmica. Održao nas je duh. Ni u jednom trenutku nismo razmišljali o eliminaciji i povratku kući. Sada želimo u finale, to je jasno. Postali smo prava klapa, zapravo obitelj. A takve nas je vrlo teško eliminirati”, rekao je Brazilac.

[VIDEO] TRILER KAKAV VEĆ DUGO NISMO VIDJELI: Pogledajte sjajne golove kojima je PSG u samo tri minute polomio Atalantu

Trener Atalante nije mogao sakriti razočaranje, a objasnio je i što su krivo napravili.

“Najžalosniji smo zbog toga što smo došli ovako blizu fantastičnog rezultata. Jest, uspjeli smo dogurati do četvrtfinala, ali naletjeli smo na sjajan skup pojedinaca kao što su Mbappe i Neymar koji su u pojedinim trenucima predstavljali prevelik zalogaj za nas. Mogli smo i ranije primiti prvi pogodak, nakon ovakve borbe do samog kraja nemam ništa drugo za reći no uputiti veliku zahvalu mojim momcima”, kazao je Gasperini.