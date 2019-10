O ‘PROBLEMU’ U REPREZENTACIJI KOJI JE ESKALIRAO, UTAKMICI S WALESOM I SVOM ATOMSKOM NOGOMETU: ‘Ne znam zašto nam se to događa’

Razgovarali smo s Dalićevim adutom na lijevom beku Bornom Barišićem

Jutros je stigao u Osijek. Dobio je dva dana odmora nakon eurokvalifikacijskog ciklusa u kojem je ponovno bio važna figura u ambicijama svog izbornika, pa je htio malo otići do svojih, čisto da ih vidi, da se odmori, napuni baterije… Lijevi bek Vatrenih Borna Barišić odigrao je dvije dobre utakmice. Protiv Mađarske je bio fantastičan, sukladno s čitavom momčadi. Jučer je u Cardiffu imao nešto skromnije izdanje u odnosu na Poljud, isto kao i čitava momčad.

[FOTO] WALES – HRVATSKA 1:1: Vatreni propustili potvrditi vizu za Euro! Imali smo nevjerojatan peh u Cardiffu

Najbolji dani karijere

Da, savršeno se Borna uklopio u reprezentaciju. Za sebe će kazati kako trenutno uživa najbolje dane svoje karijere i neće ništa krivo pritom reći. U posljednjih mjesec i pol dana, nešto malo više, za svoj Glasgow Rangers zabio je dva spektakularna pogotka. Oba iz slobodnjaka s velike udaljenosti. Prvo je 25. kolovoza St. Mirrenu na njihovom terenu pokazao kako on to radi s nekih 25 metara, dok je prije 8 dana na svom Ibroxu, u razbijanju Hamilton Academicala 5:0 u prvenstvu, postigao jedan od najljepših golova karijere.

U jedanaest utakmica ove sezone zabio je Borna dva gola i dodao pet asistencija. Nije loša statistika za lijevog beka. Više se ovdje radi o statistici za nekog veznjaka ili čak napadača. Šteta što jučer u Cardiffu nije bljesnula koja majstorija, kakav projektil vrijedan Eura. No, što je, tu je. U ovom kvalifikacijskom ciklusu osvojena su 4 boda uz gol razliku 4:1, dodatno se reprezentacija Hrvatske približila plasmanu na Euro. No, posao ipak nije završen i to je ono što smeta. “Ni vrit, ni mimo”, kako se ono kaže u narodu…

“Slažem se. Nije neuspjeh, osvojili smo bodove, ali na kraju ipak nismo do kraja odradili posao. Ostaje žal što nismo napravili više, što nismo dobili tu zadnju. Ista je stvar bila i nakon Mađarske u Budimpešti, kao i nakon remija u Bakuu protiv Azerbajdžana. Nisu to nikakvi problemi, sudbinu imamo u svojim rukama, u posljednjoj utakmici igramo kod kuće protiv Slovačke i treba nam bod. No, ostaje to nešto nedovršeno”, kazao nam je u uvodu razgovora Borna Barišić i nastavio:

‘Pokušali smo završiti Wales, osjetili smo naš trenutak, ali…’

“Pokušali smo završiti Wales, osjetili smo naš trenutak, možda smo na kraju i mogli izvući pobjedu. Nije to sad bila neka spektakularna predstava Velšana. Ali, nismo niti mi nešto posebno briljirali. Tako da je na kraju podijela bodova nekako i realna”.

Scenarij iz Walesa već je viđen u ovim kvalifikacijama i tako je tipičan za Hrvatsku. Sjajan početak, odigramo odličnu akciju i zabijemo gol, imamo željeno vodstvo, slavimo, sve dobro izgleda u tom trenutku… I onda na kraju ništa. Tako je bilo u Budimpešti, identično smo ponovili u Bakuu protiv Azerbajdžana Nikole Jurčevića i sad na Cardiff stadionu. Znači, već tri puta smo padali u igri nakon vodećeg gola. To sad već postaje problem…

“Ne znam što bih rekao na to, zaista. To je sad pitanje koje se počelo povlačiti, zašto nam se to događa. Dogodilo se i u Budimpešti i u Azerbajdžanu. Znači, događaju nam se iste stvari. Iskreno, sad da pričamo o nekom razlogu, ne mogu niti sam reći zašto je to tako, zašto nam se to događa… Ali definitivno, mi kao da padnemo u igri u drugoj utakmici u nizu, da počnemo igrati neku igru na sigurno. Nemamo onaj killerski instinkt da nastavimo gristi za novi gol, da riješimo utakmicu. Mi dobijemo gol. E sad, da li je prije ovog velškog gola bio prekršaj ili ne, neki kažu je”, prekinuli smo Bornu naglasivši mu kako je bio evidentni prekršaj o kojem se raspravlja i diskutira i na društvenim mrežama, te je predmet izvještavanja i otočkih medija…

Prekršaj Vide nad Wilsonom

“Eto, onda je bio. I ja isto mislim da je bio očigledan prekršaj. Ali ne želim ulaziti u sudačke odluke. Uglavnom, dobili smo gol kakav smo dobili i to je to. Završilo je 1:1. No, ne mislim da je sad neka drama, da smo u lošoj situaciji. Ovisimo sami o sebi i to je najbitnije”, govori nam Borna Barišić koga smo upitali što se dogodilo pri kontaktu Harryja Wilsona s Domagojem Vidom, nakon čega je velški krilni igrač ostao ležati na travnjaku, nepomično, zatvorenih očiju… U prvom trenutku izgledalo je kao da je u nesvjesti i da mu treba medicinska pomoć, ali je brzo došao sebi. Borna je s Vidom bio u skoku za loptu kad se to dogodilo. Nakon toga je Vida dobio žuti zbog kojeg neće moći igrati protiv Slovačke sljedećeg mjeseca…

KAKO GA NIJE SRAM? Izbornik Walesa otkrio svima kakav je prljavi potez izveo njegov igrač protiv Hrvatske

“A rekao je Ryan Giggs da je ovaj glumio? Eto vidite… Vida i ja smo s njim bili u skoku za loptom, samo što ga je Vida baš pokupio. Ali evo, očigledno da je malo glumatao. Što reći na to… Po meni, ako je to tako ispalo, onda Vida nije zavrijedio žuti karton. Vidu smo nažalost izgubili za Slovačku i to je ono što je realno. Teško će biti i bez Dejana Lovrena. Oni su ipak bitni dio čitave momčadi. Posebno su bitni u obrani gdje su okosnica. Igraju čitavo vrijeme skupa, igraju već dugo za reprezentaciju, sigurno neće biti lako nadomjestiti ih”.

Što se tiče pogotka Garetha Balea u sudačkoj nadoknadi prvog dijela, je li se moglo tu bolje reagirati?

“Lovren je bio tamo. Kako se odbila lopta do velškog igrača, ja sam izašao na njega u blok da ne šutira, ali je on dodao na stranu, lopta je došla do Balea koji je baš onako fino zabio. E sad, je li se moglo bolje reagirati? Uvijek se može reagirati bolje, ali gol je gol i on je lijep potez napravio. Teško je sad secirat i komentirati je li bila neka individualna greška ili nije”.

Kovačić i Modrić nisu mogli nastaviti utakmicu, izašao i Petković, ostali bez Vide i Lovrena za Slovake

No, nekako više od potvrde plasmana na Euro boli to što smo ostali bez 3 igrača u utakmici na gostovanju u Cardiffu. Uz Kovačića koji je ostao na poluvremenu u svlačionici, u 89. minuti travnjak je morao napustiti i Luka Modrić nakon jednog nezgodnog udarca u koljeno, a ranije je iz igre bio izašao i Bruno Petković, također nakon udarca u gležanj, iako se u tom slučaju možda radi i o taktičkoj zamjeni…

Kad tome pridodamo i žute kartone Vide i Lovrena, onda nećemo po dobrom pamtiti ovu utakmicu Hrvatske na Cardiff City stadionu. Vatreni su imali pehove…

“Da, bila je baš tvrda utakmica. To su te otočke momčadi. Znali smo da ćemo igrati čvrsto, tvrdo…. Sad kad malo bolje razmislim o svemu i kad ovako pričamo, imali smo mi puno više minusa od toga što nismo pobijedili. Sve navedeno o tome dovoljno govori. Nadam se da će s Lukom na kraju biti sve u redu. Na Vidu i Lovrena više ne možemo računati. Ali, što se tiče našeg kapetana, iskreno se nadam da će s njim biti sve u redu”.

Prema prvim informacijama, Luka nije zaradio težu ozljedu i nogometu bi se trebao vratiti već za nekoliko dana…

Razgovarao je malo s Lukom nakon utakmice o ozljedi

“Daj Bože da bude tako. Nisam razgovarao nešto posebno s njim, pitao sam ga kako je i to. Rekao mi je da je dobio udarac u koljeno i da ga je zabolilo. Ali kako misle da nije to sad nešto preozbiljno. Budite sigurni da naš kapetan ne bi napuštao teren da ga nije stvarno boljelo”.

Borna nam je otkrio što im je izbornik Zlatko Dalić kazao u svlačionici nakon utakmice…

“Nismo imali neki preveliki razgovor. Da idemo dalje, što je tu je. Nema se tu što sad raspravljati. Završilo je kako je završilo. Ne možemo sad previše o tome pričati, nego se okrenuti budućnosti, izvući ono najbolje iz te utakmice, pouke, i idemo dalje”.

Sve više se Borna pretvara u bitnu Dalićevu figuru. Ustalio se bivši kapetan Osijeka u prvih 11 i svoj zadatak odrađuje i više nego dobro. Izbornik mu vjeruje i u njemu vidi stabilnost i moć na tom lijevom beku, poziciji koja je nekad prije figurirala kao problematična. Kad se samo sjetimo svih problema koje je imao, nesreća i pehova s ozljedama, koje su ga uvijek udaljavale od cilja. Barišić je svojedobno bio otpao za utakmicu s Finskom na Rujevici, zadnjoj za Antu Čačića, a onda i za onu sljedeću ključnu utakmicu sa Ukrajinom nakon što je reprezentaciju bio preuzeo Zlatko Dalić.

Nije ga bilo dva mjeseca zbog ozljede mišića. Ipak, možda apstinencija ne bi bila tako duga da se nije požurio s povratkom na travnjak… Upravo ga je to udaljilo od nastupa na SP-u u Rusiji. Bio je dio Dalićevog proširenog spiska, nakon čega je ispao s njega, kad je Dalić sastavljao popis putnika za Rusiju.

Nije imao sreće u prošlosti, ali sad je to iza njega

Sve je, pak, počelo u ligaškom susretu još ranije. U Koprivnici protiv Slavena zaigrao je nezaliječen, a kako jedno zlo ne dolazi samo, teren je u toj utakmici bio iznimno zahtjevan za igru što nikako nije pogodovalo Borninu tadašnjem stanju. Morao je napustiti igru nakon samo pola sata, a onda i momčad na puna dva mjeseca. Automatski, stoga, nije ušao u kadar igrača koji su iznijeli teret u kvalifikacijama za SP. Prije američke turneje bio je s izbornikom, razgovarao, rekao mu je da računa na njega, ali da mora dobro igrati i biti zdrav, kako nam je i sam bio rekao u intervjuu krajem svibnja prošle godine…

Također, od Dynama iz Kijeva u ljeto 2017. godine dijelio da je doslovno samo potpis, ali na koncu je transfer propao. Umjesto Borne Barišića, u Kijev se tako iznenada bio zaputio Dinamov i reprezentativni branič Josip Pivarić. No, sve to je sad iza njega. Čak je i zadovoljan na kraju kako se sve odvilo…

“Sad su se neke stvari ipak poklopile. Nemam više puno pehova. S moje strane, Bogu hvala ozljeda nema već duže vrijeme. U klubu je sve odlično, sad igram, imam minutažu i sve se odmah reflektira i na igre za reprezentaciju. Izbornik mi vjeruje, pogotovo što se tiče tog obrambenog dijela što je kod bekova najbitnije.

‘Sigurno da je ovo najbolji period moje dosadašnje karijere’

Sigurno da je ovo najbolji period moje dosadašnje karijere. I ova dva moja gola, oba iz slobodnjaka… Ma, jedino što želim reći da je sad dobro. Želim taj period dobre igre čim više zadržati. Najbitnije je da se kvalificiramo na Euro. Što se tiče Rangersa, u klubu je sve super. Kad sam prošao pripreme s njima, to je sve krenulo na bolje. To je jako zahtjevna liga, igra se svaka tri, četiri dana… Bez pravih priprema ne možeš funkcionirati. Ja sam sad sve pohvatao i stvarno se osjećam fenomenalno. Baš mi je dobro”, sa smiješkom nam govori Borna Barišić koji se nakon svog posljednjeg gola veselio kao nikad prije. Bio je, što se ono kaže, kao u – transu…

“Je, stvarno sam bio sretan. Kod nas na našem stadionu na Ibroxu navijači su dio naše velike nogometne obitelji. Navijači su nam bitni i mi funkcioniramo poput jedne obitelji. Taj gol mi je bio šlag na tortu tih mjesec, mjesec i pol dana, u tom periodu u kojem sam igrao u kontinuitetu. Stvarno sam bio u momentu, bio je poseban osjećaj. Ono kad baš uživaš, kad si skroz zadovoljan… Mislim da se to sad meni događa. Lijepo mi je, jedva čekam utakmice. Dobar osjećaj”.

I za kraj razgovora dotaknuli smo se razbijanja Mađarske na prepunom Poljudu, u veličanstvenom ambijentu stadiona koji četiri i pol godine nije ugostio Vatrene. Još tamo od lipnja 2015. i utakmice protiv Italije pred praznim tribinama, koju je obilježila svastika koja je na duže vrijeme Splitu zatvorila vrata što se tiče reprezentacije Hrvatske u nogometu…

O Mađarskoj na Poljudu

“Kao što su već svi rekli, ta utakmica, taj ambijent, bili su nešto posebno. Od prve do zadnje minute, baš predivno. Nisu se dogodile nikakve ružne stvari koje su se povlačile. Bio je gušt igrati. Predivno. Jako lijepo za doživjeti”.

Navodno su neki igrači novinarima rekli kako zadnju utakmicu kvalifikacija protiv Slovačke žele igrati na Poljudu, a ne na Rujevici kako je prvotno dogovoreno…

RUJEVICA OTPADA ZA SLOVAČKU? Senzacionalna promjena za ključnu utakmicu; Evo gdje ćemo ugostiti Slovake

“Za sad je kako je, Rujevica. Sad ne znam da li se to može mijenjati, ne može… Mislim da se može. Iskreno, bilo je stvarno lijepo igrati u Splitu. Da sad komentiram što bi mi htjeli, da govorim u nečije ime, ispred nekog, to ne želim niti radim. Predivno je bilo igrati u Splitu, isot kao i u mom Osijeku, u Zagrebu je isto uvijek lijepo. U Splitu je dodatna draž bilo to što smo se nakon dugo vremena vratili. Na Rujevici je isto super. Kad igraš za reprezentaciju, nosi te neki posebni naboj. Svaki put je posebno jer se radi o reprezentaciji Hrvatske, o svetom dresu. Nama je najbitnije da se što bolje spremimo za Slovačku, osvojimo taj bod ili, u našem slučaju, uzmemo sva tri jer mi uvijek idemo na pobjedu… Sad gdje ćemo igrati, nije na meni da o tome odlučujem. Za sad stoji Rujevica, pa ćemo vidjeti. Znam samo da će sigurno biti dobra atmosfera”, zaključio je Borna Barišić.