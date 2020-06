Pojavio se, u očima hrvatske publike, tek nedavno kada je obavio veliki transfer u respektabilni njemački klub

Nikada, zapravo, hrvatska nogometna reprezentacija nije imala većih problema s obranom. Uvijek su tu bili neki štimci, kovači, šimunići, ćorluke, lovreni, vide, a ne trebamo, čini se, previše strahovati niti budućnost. Naime, vjerojatno smo dobili, iako je, naglašavamo, još rano za takve prognoze, mogućeg novog lidera obrane hrvatske reprezentacije.

Ne pričamo o eri u kojoj još dominiraju Domagoj Vida i Dejan Lovren, već u onoj post-eri srebrne generacije. Neki govore kako bi ta uloga mogla pripasti našem ponajboljem mladom reprezentativcu Duji Ćaleta-Caru, no u međuvremenu se pojavilo još jedno ime koje bi moglo baš s Ćaleta-Carom činiti tandem u obrani i predvoditi zadnju liniju.

Tko je Marin Pongračić?

O njemu se gotovo ništa ne zna, pojavio se, u očima hrvatske publike, tek nedavno kada je obavio veliki transfer u respektabilni njemački klub, a malo tko je zapravo imao prilike gledati njegove ranije utakmice i uvjeriti se u njegove kvalitete i nedostatke. Marin Pongračić vratio se ove zime u svoju rodnu Njemačku u velikom transferu vrijednom deset milijuna eura. Kupio ga je Wolfsburg, klub koji ručno odabire, pomno skautira i osobito pazi na svaki detalj kada su u pitanju pojačanja, a odabrali su Pongračića i platili ga, za svoje prilike, vrlo visokih deset milijuna eura.

No, tko je zapravo Marin Pongračić? Rođen je u Landshutu, mjestu nedaleko od Munchena, a karijeru je počeo, pazite sada, u Bayernu i to kao – vezni igrač. Ta činjenica da je počeo karijeru u sasvim drugoj liniji, bit će vrlo važna stavka u njegovoj karijeri, ali do toga ćemo doći. U Bayernu se nije zadržao dugo jer je konkurencija bila ogromna, pa je prešao u redove Ingolstadta. Od tamo se ponovo vratio u Munchen, ali onaj manji, 1860 Muchen. Nažalost ili za Marina nasreću, kako god se već gleda na njegovu priču, Munchen je imao ogromnih poteškoća s financijama i na koncu je pao u četvrti rang njemačkog nogometa, a tada ga je detektirao Red Bull Salzburg te ga platio milijun eura.

Radio s vrhunskim trenerima

Zanimljivo je sada u priču ubaciti činjenicu da Marin sve do 2017. godine nije imao znajačnijeg doticaja s hrvatskom reprezentacijom, odnosno, njezinim mladim selekcijama. Sudjelovao je kao dječak na nekim revijalnim turnirima mladih talenata, ali prvi mu je poziv poslao Nenad Gračan 2017. godine u kvalifikacijama za Euro do 21 godine i za mladu je selekciju odigrao samo tri utakmice te zatim u potpunosti nestao s radara.

No, dok traje “hlađenje” od reprezentacije, Pongračić u Salzburgu, pod vrhunskim mladim trenerima, Marcom Roseom, koji danas radi čuda s BMG-om u Bundesligi, aktualnim strategom Jesseom Marschem, postaje vrhunski moderni stoper kojeg na koncu prepoznaje Wolfsburg i kupuje ga za spomenutih deset milijuna eura.

S Red Bullom je dogurao do polufinala Europa lige, osvojio je dva naslova prvaka države, jedan Kup i na koncu je ove sezone igrao i u grupnoj fazi Lige prvaka. Odigrao je brojne velike utakmice i to sve kao, praktički, tinedjžer u ranim razvojnim fazama. No, velika minutaža i rad s odličnim modernim trenerima u Salzburgu, pretvorili su Pongračića u jednog od najzanimljivijih mladih stopera u Europi.

Sve prednosti Pongračića

Spomenuli smo njegove početke i činjenicu da je nekada igrao kao vezni igrač, a baš mu je ta stavka dosta pomogla da se afirmira u Austriji te sada lako prilagodi njemačkom nogometu. Iziskivali su od njega igru s loptom u nogama, tehnički dobro potkovan, može pokrenuti napad, može iznijeti loptu i proigrati, dobro čita igru. Iznimno je brz je za svoju visinu (190 cm), što je u konačnici izmjereno prije nekoliko kola u Bundesligi kada je istrčao nestvarni sprint od 35.3 kilometra na sat te je bio proglašen najbržim igračem tog kola.

Brzina mu omogućava brz izlazak iz linije i brz povratak na mjesto, omogućuje mu i kvalitetnu pressing-igru, a uz to ga krasi i sjajan atleticizam zbog kojeg može izdržati punu minutažu na terenu. Naglasiti treba i kako se voli priključiti napadu iz drugog plana, kako je odličan u skoku i prijetnja je po gol, eto u pretposljednjem je bundesligaškom kolu zabio čak dva gola.

Velika mana

Kako ima samo 22 godine, pred njim još predstoji ogromno razdoblje razvoja i unapređivanja, te mogući još veći transfer i dakako poziv u reprezentaciju. Predobar da bi bio istinit? Možda da, možda i ne. Dakako, Pongračić ima jednu manu, a to je njegov temperament. Pongračića neki put zna malo “ponijeti” na terenu pa je tako nedavno skrivio penal, a nedugo nakon dolaska u Wolfsburg zaradio je crveni karton i onda se dodatno osramotio jer je prilikom izlaska u naletu bijesa udario u kameru. Dakako, Nijemci, a niti sav normalan nogometni svijet, nije navikao na takvo barbarsko ponašanje pa je Pongračić dobio i javnu kritiku svog kluba.

“Takvo ponašanje nije prihvatljivo, svjestan je toga i on sam, pa nismo na nekoj seoskoj utakmici gdje takvo ponašanje možda može proći”, rekao je sportski direktor kluba Jorg Schmadtke, a oglasio se tada i trener Oliver Glasner. “Ovo mu je prilika da se pripremi do kraja, radit ćemo na tome. Zna da je ovim potezom najviše naštetio sam sebi”, kazao je tada trener.

Incident sa Zvezdom

Pongračiću je valjda jasno da je to aspekt na kojem mora možda i najviše poraditi jer nije mu to prvi put da nekontroliranjem svog ponašanja utječe na svoj klub. U utakmici playoffa Lige prvaka prije dvije godine između Salzburga i Crvene zvezde, Pongračić je, prema navodim srpskih nogometaša, cijelu utakmicu provocirao i u jednom trenutku vrlo grubo i sasvim nepotrebno startao na njihova igrača Milana Pavkova, a ovaj je kasnije rekao da je baš Pongračićevo ponašanje natjeralo igrače Zvezde da se dignu i nadoknade 2:0 zaostatak. Na koncu je RB ispao iz Lige prvaka od srpske momčadi, a nogometaš Zvezde, Vujadin Savić kazao je sljedeće.

“Ne znam što je Pogrančiću to trebalo. Provocirao nas je od početka, a na kraju je probudio onaj srpski inat u nama”, rekao je Savić nakon te utakmice. Od te kobne utakmice prošlo je već neko vrijeme, ali mladi je Hrvat dokazao u nedavnim ispadima u Bundesligi kako i dalje vodi tu neku bitku sa sobom.

Lider obrane Vatrenih?

E sada, hoće li mu temperament biti ujedno i krimen i je li to razlog zbog kojeg se izbornik Zlatko Dalić dvoumi oko njegova poziva, to je teško reći. Dalić je Pongračića uvrstio na širi popis ove zime, ali kako su utakmice reprezentacije otkazane zbog pandemije koronavirusa, nismo uspjeli doznati bi li ga izbornik na kraju pozvao ili bi ostao tek kao pričuvna opcija. No, on će svoju priliku u reprezentaciju, kako i sam kaže strpljivo čekati jer mu je to san.

Činjenica je, Pongračić ima sve potrebno da jednog dana bude lider obrane, pa čak niti taj temperament u konačnici nije loš, imali smo mi takvih i ranije od Kovača i Štimca pa do Šimunića i Srne, ali svi su oni nekako znali kontrolirati svoje emocije i ponašanje. Mlad je još Pongračić i ne dvojimo da će mu konstanta u Wolfsburgu pod sjajnim Glaserom koristiti, ali ako želi doista ispuniti sva očekivanja i biti kompletan, moderni “ball playing” stoper, onda će morati poraditi baš na svim aspektima svoje igre, što uključuje i ponašanje.

Na koncu, možemo ubaciti i još neke trivijalne sitnice koje Pongračića čine dodatno zanimljivim. Uzori su mu, iako je stoper, Lionel Messi i Ronaldinho, te kada mora birati sa svoje pozicije Virgil van Dijk, a veli i kako bi volio ostvariti veliki transfer u Barcelonu. No, kaže kako bi od svega najviše volio karijeru završiti u zagrebačkom Dinamu, čiji je veliki obožavatelj.