NULA EVERTONA I LIVERPOOLA NA GOODISON PARKU: Lovren igrao svih 90 minuta, Vlašić niti na klupi

U prvoj utakmici 33. kola, takozvanom Merseyside derbiju, koji je odigran u subotu na Goodison Parku, nogometaši Evertona i Liverpoola odigrali su bez golova.

Gosti su bili bolja momčad u prvom poluvremenu, a kako se primicao kraj utakmice, tako su nogometaši Evertona sve više prijetili vrataru Kariusu. No, u dvije izgledne prilike u samoj završnici dvoboja nedostajalo im je preciznosti.

Hrvatski reprezentativac Dejan Lovren odigrao je svih 90 minuta za Liverpool, dok na drugoj strani Nikola Vlašić nije bio ni na klupi za pričuve.

Liverpool (67) se primaknuo na bod zaostatka za drugoplasiranim Manchester Unitedom (68) koji će u drugom velikom subotnjem gradskom derbiju gostovati kod vodećeg Manchester Cityja (84). ‘Građani’ već današnjom pobjedom mogu potvrditi naslov engleskog prvaka. Everton je sa 41 bodom ostao na devetom mjestu.

Engleska – 33. kolo

Everton – Liverpool 0-0

Bournemouth – C. Palace (sub, 16.00)

Brighton – Huddersfield (sub, 16.00)

Leicester – Newcastle (sub, 16.00)

Stoke – Tottenham (sub, 16.00)

Watford – Burnley (sub, 16.00)

WBA – Swansea (sub, 16.00)

Man. City – Man. United (sub, 18.30)

Arsenal – Southampton (ned, 15.15)

Chelsea – West Ham (ned, 17.30)