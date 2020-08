Brazilski branič Caio Henrique, koji je do sada bio pod ugovorom s Atletico Madridom, potpisao je petogodišnji ugovor s Monacom, objavio je klub iz Kneževine u četvrtak navečer.

Daroviti Brazilac je još u veljači 2016. iz druge momčadi Santosa stigao u madridski klub koji ga je slao na posudbe u niz brazilskih momčadi (Parana, Fluminense, Gremio pa nema nijedan službeni nastup za prvu momčad Atletica.

Caio Henrique je 23-godišnjak koji je član olimpijske reprezentacije Brazila, a može popunjavati sve pozicije na lijevoj strani.

📝 DEAL DONE: Monaco have announced the signing of versatile left-sided Brazilian Caio Henrique from Atlético Madrid on a five-year contract. (Source: @AS_Monaco_EN) pic.twitter.com/EydSVgStKt

— Football News & Transfers (@Scorpio55442671) August 27, 2020