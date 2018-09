NOVI UDARNI NAPADAČ VATRENIH MARKO LIVAJA: Zločesti dečko hrvatskog nogometa dočekao šansu i prokomentirao svoj imidž i karijeru

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić pozvao je Marka Livaju u krug izabrane vrste

Marko Livaja, napadač grčkog prvaka AEK-a često etiketiran i kao zločesti dečko hrvatskog nogometa, napokon je dočekao i dokaz svoje kvalitete u obliku poziva u hrvatsku izabranu vrstu. Izbornik Zlatko Dalić uručio mu je poziv i 25-godišnji napadač krenut će u utakmicu protiv Portugala (uživo na portalu Net.hr s početkom u 20:45 sati) u udarnoj postavi hrvatske reprezentacije

“Uvijek si sretan kad si pozvan u reprezentaciju. Bilo mi je krivo što se to nije dogodilo i prije, no bilo je u tome možda i malo moje krivnje. Nikad nisam imao kontinuitet kao zadnjih godinu i pol dana u AEK-u. Sretan sam, sada je došlo sve na svoje, uživam”, priznaje Livaja u razgovoru za Sportske novosti i dodaje:

Ponosan na poziv

“Većinu igrača znam iz mlađih selekcija, nije bila neka promjena da bih se sada morao navikavati na nove ljude. Stvarno sam sretan, zezaju me Grci, ‘baš te briga, sada igraš za drugu momčad u svijetu, nećeš se ni vratiti u AEK’. Neka se šale… Ponosan sam što sam ovdje.”

Utakmica protiv Portugala je prijateljskog karaktera, no ona sa Španjolskom bit će od rezultatske važnosti.

“Isto mi je radi li se o prijateljskoj utakmici ili Ligi nacija, dat ću sve od sebe. Koliko god mogu pomoći, to ću napraviti. Mislim da se radi o vrlo zanimljivom projektu, cijeli svijet će to pratiti, igramo s najboljim ekipama u svijetu. To je velika prilika za nas da vidimo gdje smo, u ovom sastavu.”

Danas bi postupio drugačije

Težak je bio nogometni put Marka Livaje. Kao 16-godišnjak je napustio rodni Split i otisnuo se u milanski Inter…

“Bilo je teških trenutaka koje sam proživio vani, ali to mi je na kraju u jednom i pomoglo – prije sam sazrio. Nije jednostavno kad niste u kontinuitetu u klubu, kad ste stalno na nekim posudbama, ne paše mi to. Imao sam zaista dobrih trenutaka u karijeri, ali da mi se vratiti natrag, mislim da ne bih jednako napravio. Pričekao bih još koju godinu u Hajduku, pokušao dokazati talent. Iako, nikad ne znaš, da sam ostao doma, možda ne bih napravio to što jesam. Veliki sam navijač Hajduka, ali nisam dobio dovoljnu šansu. Čak mi je istjecao stipendijski ugovor, nisu me ni zvali na razgovor da produžimo. Tek kad sam već potpisao za Inter dali su mi ponudu da ostanem u Hajduku. Razočaran sam bio, ali vidiš da je to sve život i ideš dalje.”

Bilo je posudbi u njegovoj karijeri. Sad je napokon s obje noge čvrsto na tlu.

“Kad ste mladi, imate dvije šanse u prvih 11 i ako ne odigrate dobro nema vas sljedeće tri-četiri utakmice. Mene je to ubijalo. Psihički. Nisam to mogao trpjeti. Mjesec dana treniraš, a ne igraš. U AEK-u je drugačije, imam stalno mjesto u momčadi. Zaista mi je to najljepši period karijere.”

Incident i imidž

KOLOSALNA GLUPOST MARKA LIVAJE: Zbog udaranja Srbina nogom u trbuh mogao bi propustiti akciju u Ligi prvaka

Osvrnuo se i na nedavni incident koji je zasjenio ulazak AEK-a u Ligu prvaka. Udarac nogom u prsa suparničkog igrača bio je njegov odgovor na provokaciju, odnosno guranje rukom u lice. Dobio je Livaja crveni karton zbog kojeg će propustiti neke utakmice među elitom.

“Svi su vidjeli taj udarac, ali moj suigrač ga je povukao dolje i stao mu na ruku te ju je raskrvario. On je pokazao sucu ruku koji mi dotad nije dao karton, ali kad je vidio krv vjerojatno je mislio da sam ga ja raskrvario i zato mi je dao crveni karton.”

Priznao je što ga muči i što zamjera medijima.

“Često nisam htio razgovarati s hrvatskim novinarima jer stalno traže neke afere vezano za mene. Kad sam bio u Las Palmasu pisalo se da sam radio probleme, da sam htio okrenuti svlačionicu, a nisam ni znao španjolski jezik. To nije imalo smisla. Kad sam čitao, pitao sam se zašto sam uvijek ja taj kojem se dodaje, kojeg se prikazuje u negativnom kontekstu. U redu, bio je jednom jedan incident koji se dogodio u Atalanti, nešto je bilo točno od onog što se pisalo, nešto nije, a nitko tada nije ni tražio moje mišljenje. To me najviše ljutilo, no ne opterećujem se sada više s tim nekim stvarima.”

“Konkretno, u ovom slučaju ni jedan hrvatski novinar nije napisao da je on mene uhvatio za vrat i da sam na to reagirao, ispalo je da sam budala koja je udarila čovjeka bez razloga. To mi malo smeta, ali ne mogu to promijeniti. Kažu mi da su u Srbiji mediji pisali da je on mene primio za vrat…”