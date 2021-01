NOVI TRENER HAJDUKA OTKRIO KAKO PLANIRA PROBUDITI USPAVANOG DIVA: ‘Ovo nije normalan klub… Vidjet ćemo kako će prihvatiti ideje’

‘Manjak vremena neću uzeti kao alibi, važno je da se igrači osjećaju dobro i da razumiju što od njih tražim’

Novi trener Hajduka, Talijan, Paolo Tramezzani, održao je konferenciju za novinare uoči utakmice sa Šibenikom u petak, koja će mu ujedno biti i debitantska. Govorio je na engleskom jeziku i otkrio je što ga je dočekalo u klubu, te kako planira probuditi uspavanog diva.

“Prvi dojmovi su pozitivni, momčad je reagirala dobro, pričao sam sa svima i vidio sam želju u njihovim očima. Uživam biti ovdje biti trener Hajduka. Važno je da pokušamo napredovati. Svi već znaju da ovo nije prava slika Hajduka, zato moramo biti ujedinjeni”, rekao je u uvodu Talijan.

Koji mu je cilj do kraja sezone… “Treba biti realan. Kada se pogleda tablica, ako želimo napredovati morat ćemo iskoristiti ostatak sezone. Već sam ranije rekao, a sada sam to vidio i u gradu. Ovdje ima toliko Hajdukovih grafita, a to je dokaz koliko ovaj klub znači ljudima. Ovo nije normalan klub, običan klub. Čast mi je biti ovdje”, kazao je Tramezzani.

“Da, rezultat je važan, ali isto tako važan je i način na koji igraš. Do kraja imamo 22 utakmice u prvenstvu i četiri nas dijele do finala kupa, moramo zato biti sto posto spremni. No, za sada još ne znam koji je naš maksimum”, naglasio je Tramezzani.

O idejama i sustavu

“Manjak vremena neću uzeti kao alibi, važno je da se igrači osjećaju dobro i da razumiju što od njih tražim. Sigurno će trebati više vremena da to prihvate, ali ići ćemo korak po korak”, kazao je Tramezzani.

Koliko će mu trebati vremena da sprovede neke svoje ideje… “Moram pokušati igračima dati određene informacije i vidjeti hoće li to biti dobro. Ne znam koliko će vremena trebati da neke stvari legnu na svoje mjesto. Igranje utakmica može pomoći u tome. Treninzi su jedno, a utakmice nešto sasvim drugo”, rekao je Tramezzani.

Koji će sistem koristiti i koji stil njeguje? “Ima različitih opcija. Pokušat ćemo danas na posljednjem treningu vidjeti različite opcije, ali mislim da je trenutno bolja opcija za momčad igrati s četvoricom u posljednjoj liniji. Koristio sam različite sustave, pokušavam vidjeti što je najbolje za momčad. Imam ideju, ali pripremam i drugu i treću opciju. Moramo uvijek biti spremni na promjenu tijekom utakmice. Nije dovoljno imati samo jednu ideju i igrati na jedan način”, veli Talijan.