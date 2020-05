NOVI SKANDAL SRPSKE ZVIJEZDE IZ REALA I TO MOŽDA NAJGORI DO SADA: Mediji ga razapeli zbog laganja

Mlada srpska napadačka zvijezda, Luka Jović, baš je gadno razbjesnila svoje šefore u Real Madridu i to zbog velike laži koja se otkrila vrlo brzo nakon njegova prvog treninga. Jović se konačno vratio u Madrid nakon tjedana provedenih u Beogradu u karanteni, a vratio se s ozljedom koju je, eto, zatajio.

Real je nakon prvog Jovićeva treninga u kampu obznanio javnosti da je ovaj slomio stopalo i da ga neće biti možda čak i tri mjeseca. To pak znači da Jovića više neće biti ove sezone, jer Španjolci ligu namjeravaju pokrenuti u lipnju i dok se on oporavi već će sve završiti.

Jović je ove sezone odigrao mizernih 770 minuta za Real i postigao je samo dva gola, a Madriđani su ga platili nestvarnih 60 milijuna eura ovoga ljeta. No, to je zapravo najmanji razlog zbog koji je izazvao bijes kod navijača i javnosti. Jović je među prvima prekršio zabranu kretanja nakon izbijanja pandemije koronavirusa i jedini je pobjegao iz Madrida kada je sve počelo.

Zatim je u Srbiji prekršio samoizolaciju i izašao je iz karantene prije vremena, da bi na kraju zatajio ozljedu. Mislilo se isprva da je slomio stopalo na treningu, ali pokazalo se kasnije da je stopalo ozlijedio dok je vježbao kod svoje kuće u Beogradu, ali to nije rekao nikome pa čak niti liječnicima u Realu.

Ugledna Marca tvrdi kako je svima u Realu odmah bilo sumnjivo da je Jović na početku prvog treninga rekao da se ozlijedio i to baš tako teško. Navode i kako je Jović priznao da ga stopalo boli neko vrijeme, ali to nije pretjerano smirilo njegove čelnike koji su odveć bijesni na njegovo nemarno ponašanje.

Priču je popratio i As i oni su također razapeli mladog Srbina i razvukli ga preko naslovnice.

AS’s Cover | “Jovic fractures his foot training at home and could be out for up to two months.” pic.twitter.com/3CQqXAE3ws

