NOVI PROBLEMI ZA BARCELONU: Miralem Pjanić ima koronavirus, odgođen njegov dolazak na Camp Nou

Novi nogometaš Barcelone Miralem Pjanić zaražen je koronavirusom. Reprezentativac BiH dobio je danas rezultate testiranja koji su bili pozitivni, objavila je Barcelona na svojoj stranici.

Pjanić je osjetio simptome u subotu te se podvrgnuo testiranju. Ipak, klub je objavio da njegovo stanje nije ugroženo te da se nalazi u kućnoj izolaciji.

BREAKING: Barcelona confirm new signing Miralem Pjanic has tested positive for the coronavirus.

He will be in quarantine for 15 days and miss the start of pre-season pic.twitter.com/X2JBGI7iuP

