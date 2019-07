NOVI POTRES U HAJDUKU NAKON OTKAZA OREŠČANINU: Klub će napustiti još jedan član stručnog stožera

Osim promjena u skautskoj službi, sljedećeg tjedna bi se trebalo definirati i pitanje šefa škole, te kompletne križaljke omladinskog pogona

Katastrofalan rezultat Hajduka na Poljudu u četvrtak pokrenuo je lavinu kadrovskih smjena u kojoj je prvi na “listi za odstrel” bio trener Siniša Oreščanin koji je na sebe svu krivicu preuzeo nakon poraza Hajduka od malteške Gzire United.

Sljedeći je, izgleda, glavni skaut splitske momčadi Mario Brkljača. Kako piše Dalmatinski portal, Brkljači uskoro ističe ugovor s Hajdukom i klub ga nema namjeru produžiti.

KONFERENCIJA NA POLJUDU NAKON BOLNOG ISPADANJA IZ EUROPE: Brbić objavio u čemu je sve Oreščanin pogriješio

Brkljača je glavnim skautom imenovan u studenom prošle godine, bivši je igrač Hajduka koji je ušao u legendu jer je u prijateljskoj utkamici protiv Barcelone provukao loptu kroz noge Andresu Iniesti.

Osim promjena u skautskoj službi, sljedećeg tjedna bi se trebalo definirati i pitanje šefa škole, te kompletne križaljke omladinskog pogona.

ĆIRO SE OSVRNUO NA KATASTROFALNO IZDANJE HAJDUKA NA POLJUDU: ‘Split ovo nije zaslužio…’

Odlazak Oreščanina

U petak poslijepodne u prostorijama Hajduka održana je konferencija za medije na kojoj su predsjednik Marin Brbić i ostali visoki dužnosnici splitskog kluba govorili o porazu protiv maslteškog Gzira Uniteda i ispadanja iz Europe te otkazu treneru Siniši Oreščaninu.

“Ovo što sam napravio s trenerom nisam dobro napravio. Nadzorni odbor mi je ponovno dao povjerenje i zbog tih ljudi sam odlučio nastaviti posao. Mislim da smo krenuli u dobrom smjeru. Započeli smo procese, imamo jasan cilj, a to je ulazak u kvalifikacije za Ligu prvaka. Ako vidimo tijekom sezone da ne možemo to ostvariti, napustit ćemo klub. Svi koji ne žele s nama, moraju otići”, kazao je Brbić.

U SPLITU VLADA ZAVJET ŠUTNJE ILI KOLEKTIVNA PARANOJA: Svi se zgražaju, a šute kao zaliveni; Jedino nam je on nešto kazao, ali…

Trebao drugačije reagirati

Brbić je rekao da mu je žao što nije drugačije postupio kada je Oreščanin poslao priopćenje javnosti nakon što je Hajduk raskinuo ugovor sa šefom omladinske škole Krešimirom Gojunom.

“Trener Oreščanin je poslao priopćenje javnosti i prekoračio svoje ovlasti. Trebao sam drugačije reagirati i biti konkretan”, rekao je.

POLICIJA PREBROJILA ‘ŽRTVE’ POLJUDSKE NOĆI ZA ZABORAV: Osmorica navijača u zatvoru, jedan žrtva vlastitog nasilja

No, možda bi to bilo zaboravljeno da se nije dogodio katastrofalan poraz od Gzire Uniteda i ispadanje iz kvalifikacija za Europsku ligu. Sada je Brbić ustvrdio je kako to nije običan poraz već nešto što će trajno obilježiti upravu i trenera.

“Sada je dobio otkaz zbog poraza od ekipe koja je lošija od nas, morali smo pobjediti. Trener je na teren poslao rezervnu momčad iz tko zna kojih razloga”, poručio je Brbić.

Također, Brbić se ispričao navijačima Hajduka za, kako je rekao, sinoćnju blamažu zbog čega razumije ljutnju navijača. Otkrio je kako je jutros Nadzornom odboru dao svoj mandat na raspolaganje i da sinoć nisu htjeli donositi nikakve odluke.