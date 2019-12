NOVI OTKAZ U PREMIERSHIPU: West Ham ostao bez trenera. Naslijedit će ga omraženi Škot koji ne radi već godinu i pol?

Pellegrini je na klupu West Hama stigao početkom sezone 2018/19

Engleski nogometni prvoligaš West Ham United otpustio je u subotu menadžera Manuela Pellegrinija neposredno nakon 1-2 (1-1) domaćeg poraza od Leicester Cityja u susretu 20. kola Premier lige.

“S velikim razočaranjem smo morali donijeti ovu odluku. Manuel je džentlmen i bilo je zadovoljstvo raditi s osobom takvog kalibra, ali postalo je jasno kako je potrebna promjena kako bi se klub vratio ukorak s ovosezonskim ambicijama”, objavio jedan od predsjednika kluba David Sullivan. Nagađa se kako bi ga mogao naslijediti David Moyes, čovjek koji je vodio West Ham u sezoni 2017./18. i koji se, dakako, nije nimalo proslavio u svom mandatu. No, malo je opcija i spekulira se kako će to biti baš on.

Pellegrini je na klupu West Hama stigao početkom sezone 2018/19. Prošle sezone momčad je zauzela 10. mjesto u premier ligi, no na polovici ove sezone nalazi se na 17. mjestu sa 19 bodova iz isto toliko susreta, samo bod manje ima 18. Aston Villa koja s nalazi u zoni ispadanja.