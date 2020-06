JOŠ JEDAN KLUB UKLJUČIO SE U UTRKU ZA KOVAČA: Bivšeg izbornika dočekat će jedan od najvažnijih Dalićevih aduta

Doveli bi ga po završteku ove sezone, dakle imao bi svježi start, klub je financijski dobrostojeći i osigurali bi mu budžet za transfere

Njemački nogometni prvoligaš Hoffenheim, za kojeg igra hrvatski napadač Andrej Kramarić, u utorak je otpustio trenera Alfreda Schreudera (47), i to samo četiri kola prije kraja Bundeslige. Hoffenheim je na sedmom mjestu Bundeslige, a od pozicija koje vode u Europsku ligu dijele ga dva boda.

Vodstvo Hoffenheima objavilo je da je do raskida suradnje došlo zbog neslaganja u kojem pravcu se klub treba razvijati. Do kraja sezone momčad će vjerojatno voditi pomoćni trener Matthias Kaltenbach, ali veliko je pitanje, koje si već postavljaju pojedini njemački mediji, tko će voditi Hoffenheim sljedeće sezone?

U igri dvojica Hrvata

Spekuliraju s nekoliko imena. Trenutno im je zanimljiv trener omladinske škole Herthe, Pal Dardai, ali on je taj posao tek prihvatio pa se ne očekuje da će već otići. Nadalje, bacili su oko i na Jurgena Klinsmanna, ali on je nedavno dobio otkaz također u Herthi i do sada nije imao neku respektanbilnu trenersku karijeru pa ga navode samo kao pričuvnu opciju.

U igri je i Hrvat Ante Čović, trener koji je dobio otkaz ranije ove sezone, eto opet u Herthi, nakon svega 14 utakmica. No, ipak prvi odabir Hoffenheima, kako pišu Nijemci, mogao bi biti Niko Kovač. Kovač je bez posla već više od pola godine, odnosno, otkako je dobio otkaz u Bayernu.

Nagađalo se da bi baš Kovač mogao preuzeti Herthu, ali klub je smijenio trenera usred sezone i bio je u turbulentnom razdoblju, a Kovaču to valjda nije odgovaralo. Pričalo se i o Borussiji Dortmund, no, za sada nema naznaka da će njihov aktualni trener Lucien Favre otići pa je i ta priča pala u drugi plan.

Kovač je savršen

Međutim, Hoffenheim bi mogao biti idealan, za Kovača. Doveli bi ga po završteku ove sezone, dakle imao bi svježi start, klub je financijski dobrostojeći i osigurali bi mu budžet za transfere, a opet ne bi imao pritisak osvajanja prvog mjesta, već vjerojatno samo borbe za mjesto koje vodi u neko od elitnih europskih natjecanja.

Nijemci tvrde kako bi Kovačev stil igre odgovarao Hoffenheimu i naglašavaju da je već dokazao da ima sposobnost pretvaranja malog kluba u veliki, kao što je napravio s Frankfurtom. Bio bi savršen za Hoffenheim, ali pitanje je samo bi li prihvatio posao. Tko zna možda Andrej Kramarić pomogne…