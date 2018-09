NOVI KAPETAN HAJDUKA O CRNIM DANIMA I POZNATOM SLAVLJU GOLA: ‘Ma nema to veze s Messijem, posvetio sam gol kćerkicama’

Hajduk je na Poljudu ostvario prvu pobjedu u HNL-u ove sezone

Mijo Caktaš je na najbolji način zahvalio Zoranu Vuliću na ukazanom povjerenju. Nakon što mu je novi-stari trener Hajduka dodijelio kapetansku traku, nauštrb Josipa Juranovića, Caktaš je u utakmici sa Rudešom bio najbolji pojedinac Bijelih i igru okrunio sa dva pogotka.

‘Kada nema rezultata, atmosfera je nikakva’

“Vjerojatno je i to utjecalo na navijače, ali i ukupno lošije igre i rezultati. Sve je to unijelo nesigurnost u momčad i nepovjerenje među navijače. Nadam se da će se to uskoro promijeniti, došao je novi trener, cijeli tjedan se super radilo, dobili smo utakmicu i sada je atmosfera puno bolja.

Nije nam bilo lako, zaredali smo s par loših rezultata, a kad ne ide rezultat, onda i sve ostalo ne štima. Atmosfera ovisi o rezultatima, kad izgubiš i kad igraš loše, svi su nezadovoljni i atmosfera je nikakva. Kad dobiješ, onda je atmosfera dobra. To je svugdje tako, svugdje atmosfera ovisi o rezultatima” rekao je kapetan Hajduka za 24sata.

“Podsjetit ću da sam ja ovo isto koljeno operirao te da smo u zadnje vrijeme dosta mijenjali podlogu. Trenirali smo i igrali malo na umjetnoj travi, pa malo na pravom terenu, pa na blatu…, i nije ni čudo da sam ‘osjetio’ koljeno. Nisam pauzirao, samo sam petnaestak dana radio odvojeno od momčadi s kondicijskim trenerom. Moje ozdravljenje nema veze s odlaskom trenera, bila je reprezentativna pauza, 15 dana bez utakmica, u kojoj bi se vratio i da je Željko Kopić ostao trener”, dodao je Caktaš.

“Ma, nema veze slavlje s Messijem, gol sam posvetio supruzi i kćerkicama. Molile su me kćerkice da im kupim dresove, pa sam im poklonio male dresove s brojem 10 i natpisom ”tata”. Bile su na utakmici, pa sam im pokazao dres neka znaju da mislim na njih i dok igram. Dobio sam žuti karton, je, bilo je glupo, ali nisam baš igrač koji dobiva previše žutih kartona”, zaključio je.