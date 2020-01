Brazilac je potpisao ugovor do 30. lipnja 2026. godine, a vrijednost transfera nije objavljena

Španjolski nogometni velikan Real Madrid doveo je u ponedjeljak 18-godišnjeg ofenzivnog veznog igrača Reiniera Jesúsa Carvalha iz brazilskog Flamenga.

Mladi Brazilac je debitirao za Flamengo 2019. i zabio je šest golova u 14 utakmica prošle sezone. Flamengo je nakon deset godina osvojio brazilsko prvenstvo, a došao je i do pehara Libertadores kupa, južnoameričke Lige prvaka.

“Reinier je novi igrač Real Madrida. Ofenzivni vezni igrač, koji se ističe svojom tehnikom i kreativnošću s loptom, imao je spektakularan napredak u Flamengu što ga je pretvorilo u veliku rastuću zvijezdu svjetskog nogometa“, priopćio je Real Madrid.

Brazilac je potpisao ugovor do 30. lipnja 2026. godine, a vrijednost transfera nije službeno potvrđena, no Marca je objavila da je Real za njega izdvojio 30 milijuna eura te da je on igrač koji jako podsjeća na legendarnog Kaku.

Reinier će se priključiti podmlatku, odnosno ekipi Real Madrid Castilli koji se natječe u trećoj španjolskoj ligi.