Zagrebački Dinamo u svoje je redove na posudbu doveo zanimljivog 18-godišnjeg obrambenog igrača Antona Mlinarića.

Mlinarić je član mlade australske reprezentacije, a na Maksimir stiže iz FC Sydneya, jednog od najjačih klubova Australije.

„Ovo je za mene velika čast i nevjerojatno je da ću dobiti takvu priliku dok sam ovako mlad. Nadam se da ću se razviti kao igrač i kao osoba. Sydney mi je pomogao da se pokažem svaki put kad izađem na teren. Kultura u ovom klubu te učini najboljim igračem i osobom kakva možeš biti“, rekao je Mlinarić na odlasku iz svog australskog kluba.

Congratulations to youngster @mlinaric_02 on securing a loan move to Croatian side @gnkdinamo! 👏#SydneyIsSkyBlue #Premi4rs #Champion5

