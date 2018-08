Kontaktirali smo Dalibora Kelera, novinara Glasa Slavonije, koji je nazočio utakmici na Ibroxu i plasirao informaciju u hrvatski medijski prostor o izbodenim navijačima

Trebala je to biti lijepa nogometna večer, a sve se pretvorilo u ružnu priču s umalo tragičnim posljedicama. U Glasgowu, nedaleko od Ibroxa, sinoć oko 20 sati po hrvatskom vremenu, zabilježena je masovna tučnjava Rangersovih i Osijekovih navijača uoči uzvratne utakmice 2. pretkola Europske lige (1-1, ukupnih 2-1 za škotski sastav). Žestoka tučnjava dogodila se 40-ak minuta prije početka utakmice.

Do sukoba je, navodi se, došlo kada su navijači krenuli prema stadionu, a dva navijača Osijeka u dobi od 29 i 40 godina zadobila su ubodne rane. Izbodeni Osječani završili su u bolnici i izvan su životne opasnosti. Više o tome možete pročitati – OVDJE.

Nogometaše Osijeka u Glasgowu je pratilo oko sedamdesetak navijača

Nogometaše Osijeka u Glasgowu je dopratilo oko 50 navijača od ukupno 70, koliko ih je pratilo susret. Najveći dio njih stigao je zrakoplovima, ali je bilo i onih pravih avanturista koji su se na 2500 kilometara dug put odlučili otisnuti europskim prometnicama. U Glasgow su došli na dan utakmice, a onda se dogodilo što se dogodilo.

Još uvijek je nejasno tko je započeo sukob. Jedni govore kako je Kohorta prva napala Škote. Drugi, pak, ističu kako su Osječani bili ti koji su bili napadnuti. Na društvenim mrežama ne pojavljuje se nikakva informacija o tome tko je prvi izazvao sukob, a neki škotski mediji naveli su kako su Osječani bili ti koji su bili napadnuti. No, to treba uzeti s rezervom…

Škotska policija dugo je odbijala ponuditi prave informacije o događaju jer navode kako “navijački incidenti obrađuju po posebnoj proceduri”. Tijekom jutra kontaktirali smo veleposlanstvo Hrvatske u Edinburghu, ali na više poziva nitko nam se nije javio osim govornog automata, koji nam i nije bio od neke pomoći, kao niti glasgowska policija, čija nas je službenica ljubazno uputila da im pošaljemo mail s upitom, na što bismo odgovor dobili valjda za tri dana, sudeći prema iskustvu u takvim situacijama…

‘Jedan uboden u stražnjicu, obojica izvan životne opasnosti’

Pokušali smo nešto doznati i u Sveučilišnoj bolnici “Queen Elizabeth”, specijaliziranoj za liječenje ubodnih rana, ali njihov službenik za odnose s javnošću kazao nam je kako nam može provjeriti najnovije stanje navijača Osijeka, ali da im moramo dati njihova imena i prezimena.

Onda smo kontaktirali Dalibora Kelera, novinara Glasa Slavonije, koji je nazočio utakmici na Ibroxu i plasirao informaciju u hrvatski medijski prostor o izbodenim navijačima Osijeka, da nam kaže nešto više o tome što se to događalo jučer u Glasgowu…

“Znam da je jedan uboden u stražnjicu i da su obojica izvan životne opasnosti. U trenutku sukoba sam bio na stadionu. Čak ne znam jesu li ubodeni nožem ili bocom”, kazao nam je Dalibor Keler koji se jutros vratio u Osijek…

‘Jedni kažu da su naši napali, drugi kažu da su Škoti napali Kohortu’

“Mi smo informaciju o sukobu dobili kad smo već bili na Ibroxu. Odnosno, klub je dobio informaciju. Išli smo, normalno, tragom tamo. Njihovi mediji su vrlo brzo reagirali i The Sun je odmah to imao na svom web izdanju jer su im javili ljudi koji žive oko stadiona. Jedni kažu da su naši napali, drugi kažu da su Škoti napali Kohortu. Sad to još Bog Isus ne zna. Međutim, zanimljivo da su se prošle nedjelje navijači Rangersa potukli s navijačima Wigana na prijateljskoj utakmici. Vidio sam jednog kako leži na podu, njega su cipelarili, uopće ne znam čiji je, je li se radi o navijaču Osijeka ili Rangersa. Jako teško će biti ustvrditi tko je koga napao. Klub se informirao poslije o navijačima u bolnici. Policija nije htjela dati nikakve informacije, valjda zato što su se bojali reakcije navijača pa su stalno nešto govorili kako će oni to provjeriti. Mislim, helikopter je letio, bilo je policijskih vozila oko stadiona i mjesta događaja. Iako je u Velikoj Britaniji uvijek ista priča. Policija dođe i pokupi ‘mrtve’, da se tako izrazim, a ne nekog razdvajati. To nije ništa novo. Vjerojatno je policija informacije dala ljudima iz kluba, ali oni nisu nešto specijalno reagirali. Odmah poslije utakmice, nogometaši Osijeka i dužnosnici kluba su se uputili na charter i natrag u Hrvatsku. Vjerojatno iz tog razloga što su dobili informaciju kako nitko nije teže stradao i kako će dečki biti pušteni kući”.

‘Grupa Kohorte kasnila na utakmicu nekih pola sata’

Keler, nadalje, ističe:

“Ta grupa Kohorte je kasnila na utakmicu nekih pola sata. Znate što, tko zna na koga je Kohorta naletjela, jesu li to navijači Rangersa ili neki lokalni klošari, mangupi, pa su oni procijenili kako se radi o navijačima škotske momčadi?! Meni je bilo još čudnije što su se navijači Rangersa potukli s navijačima Wigana kod ‘Central stationa’. Oni tamo nemaju što tražiti. Central station je od Ibroxa 10, 12 kilometara valjda. Poslije čitam da su zapravo to bili nekakvi navijači Chelsea koji su napali navijače Wigana. Poznajem mentalitet britanskog nogometa i tamošnjih navijača i huligana i baš mi je ovo čudno. Znam da zapravo rijeka Clyde dijeli Glasgow na Celticov i Rangersov. Central station u Glasgowu je u dijelu u kojem se nalaze pristaše Celtica i tamo nema ničeg, niti fun shopa od Rangersa, njihova nekakvog puba, ničeg”, zaključio je Dalibor Keler.