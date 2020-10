DALIĆEV EKSPERIMENT BIO JE – PROMAŠAJ: No, ima stvari koje itekako vesele; ‘Nije nam problem jedan igrač, nego nešto sasvim drugo’

Bivši hrvatski izbornik Otto Barić za Net.hr analizira utakmicu Vatrenih i Francuske (1:2)

Osma utakmica protiv Francuza, šesti poraz, drugi unazad u nešto više od mjesec dana. Tricolori nikako ne leži Hrvatskoj. No, bitno za naglasiti kako je naša reprezentacija napredovala u igri u odnosu na utakmicu u Parizu prošlog mjeseca (izgubili smo 4:2), a dobili smo potvrdu nekoliko bitnih stvari za budućnost naše nacionalne nogometne izabrane vrste.

Pokazali su Vatreni karakter, većim dijelom susreta bili ravnopravan suparnik, osim uvodnih 20 minuta za kojim žalimo i koje nas je koštalo boljeg rezultata. Sretni smo zbog toga što se tandem Brekalo – Vlašić opet pokazao dobitnim i zbog toga što je Hrvatska u nekim trenucima izgledala superiornije u odnosu na Francusku. Onda kad je igrala u 4-2-3-1 sustavu s dva klasična krila, tj nakon što je Josip Brekalo zamijenio na krilu Marija Pašalića, Dalićev eksperiment protiv Francuza.

Odlična utakmica

Bilo je to generalno bolje, ali očito opet nedovoljno za nešto više protiv tako moćne reprezentacije. Naravno da momčad takvog kalibra i renomea kao što je Hrvatska ne smije se zadovoljavati time, nego samo krajnjim rezultatom, odnosno pobjedom. A rezultat je opet bio neuspješan za Vatrene. Kako bilo, sedam tisuća gledatelja sinoć je na Maksimiru, i puno puno više onih pred malim ekranima, gledalo jednu odličnu utakmicu.

Aktualni svjetski prvaci i europski doprvaci su bili bolji u prvom, svjetski doprvaci u drugom, a na koncu nam je presudio – Kylian Mbappé.

Taj nevjerojatni 21-godišnji mladić igra s takvom lakoćom da je to impresivno. U njegovim nogama je takva brzina i genijalnost da to pomalo i straši. Jučer kad smo ga gledali nismo se mogli oteti dojmu da su njegovi potezi tako jednostavni, bez puno komplikacija, a upravo je to ono što se u nogometu danas traži.

Jednostavnost! Kad igraš jednostavno a dobro, onda znaš da si jako dobar. Uz spomenuto, Antoine Griezmann, strijelac prvog gola u 8. minuti za 1:0 Francuza i Martial, igrač kojeg je Didier Deschamps stavio kako bi još ubrzao napad i dobio dodatnu ubojitost i prodornost, zajedno s Mbappéom, podigli su brzinu i dinamiku utakmice za dosta, da ne ističemo u postocima jer je to nezahvalno.

Zlatko Dalić razmišljao je s kojim sastavom započeti utakmicu. Iako je u njenoj najavi rekao da razmišlja započeti s Ivanom Perišićem na desnom krilu i Domagojem Bradarićem na lijevom, ipak nije tako postupio, nego je na krilo gurnuo Marija Pašalića – i promašio!

Novi Dalićev eksperiment tako nije urodio plodom, no Liga nacija ionako Daliću služi za isprobavanje, eksperimentiranje, traženje novih igrača, širine.

No, treba jasno reći kako Pašalić nije idealno rješenje za krilnu poziciju, a vjerujemo kako se u to sad uvjerio i sam izbornik, nakon viđenog jučer na Maksimiru. Mišljenja smo kako bi možda bilo bolje da je Bradarić započeo na toj lijevoj strani. Tim više jer čovjek igra u Lilleu, poznaje francuski nogomet, a uz to bio je odličan u debiju protiv Švicaraca u St. Gallenu prošlog tjedna. No dobro, to je sad ono “što bi bilo, kad bi bilo” ili “da je baba muško”…

‘Igrali smo preoprezno’

“Pašalića nisam puno ni vidio. Mislim da smo općenito igrali malo preoprezno. No, ne smijemo zaboraviti da su Francuzi objektivno bolji od nas. Makar, Tricolori nisu oduševili ali su zasluženo pobijedili, jer mi imamo određene slabosti da primamo golove. Jednostavno, Hrvatska ima slabiju kvalitetu igrača, slabiji i kraći roster. Dali su naši nogometaši objektivno onoliko koliko mogu, a to nije dosta protiv Francuza. Ne da je Francuska bila tako dobra, ali jednostavno su sigurniji u sebe. Oni ako imaju tri šanse zabit će dva gola. Mi međutim puno teže zabijamo. Teške su te usporedbe, jer su neki njihovi važni igrači puno brži. I dovoljno je da oni samo nas čekaju, tri-četiri puta daju duboku loptu naprijed, prema primjerice Mbappéu koji jednostavno pretrči našu obranu i dođe tamo gdje ga naši nogometaši ne očekuju”, kazao nam je u uvodu razgovora Herr Otto Barić i dodao:

“Drugo, ako smo već izjednačili, trebamo izdržati, obraniti se a mi nažalost u ovom trenutku protiv njih to nismo u stanju. Takav gol kakav smo mi primili za 2:1 je dječji. Smatram da igrači u obrani moraju ipak misliti kako jedna lopta od 25 – 30 metara, u dubinu, može tako pogoditi igrača i proći kraj naših nogometaša. To nikako ne shvaćam. Zato su meni uvijek teške te usporedbe Hrvatske i Francuske. Ili bolje reći kad uspoređujem dobre i nas kad, ruku na srce, trenutno nismo dobri. Jednostavno, Hrvatskoj nedostaje nešto, čak i znam što ali neću sad puno govoriti o tome, da bi se mogla oduprijeti tako jakoj, moćnoj reprezentaciji kao što je Francuska. Osim toga, mi samo želimo pobijediti Francuze koje nikad do sad nismo pobijedili. Ne samo Tricolore, mi želimo pobijediti bilo koju veliku nogometnu naciju, a ne možemo ili rijetko to uspjevamo. Znate zašto? Zato što, u ovom slučaju Francuza, ima tri puta više. Pa njima na klupi sjedi jedan Pogba, Lucas Hernández, Coman, Giroud, Pavard, Ben Yedder, da sad ne nabrajam… E pa to je to ‘zlo’. Oni imaju puno veći roster, odabir kvalitetnih igrača, mogućnosti. U određenom trenutku mogu te igrače gurnuti u igru. Ne znam što se to događa s Andrejom Kramarićem, govorim o njegovoj ozljedi. U Hoffenhaimu igra izvrsno i onda dođe na nekoliko dana u Hrvatsku i odmah ga nema, povrijeđen je. Ne znam od čega se povrijedio”.

Hrabri naš Vida ipak je bio tragičar protiv Tricolora

Domagoj Vida zaigrao je kao centralni stoper zajedno s Dejanom Lovrenom, umjesto Duje Ćaleta Cara, i nije se proslavio. Bez obzira koliko ga izbornik branio govoreći kako on nije krivac za prvi gol, hrabri Slavonac, jedan od heroja iz Rusije, ipak je bio tragičar protiv Francuske.

U zadnji čas Dalić je odlučio da Vida zaigra. Žao nam je što ovo moramo reći, ali bolje bi bilo da nije, da je umjesto njega stavio Duju Ćaleta Cara. France Football u pravu je kad piše da je Vida izgubio onu svoju stabilnost i sigurnost u obrani koju je imao na SP-u u Rusiji, iako se radi o sjajnom igraču…

Kao i svaki put kad igramo s Francuskom, imat ćete dojam da su Vatreni primili glupe pogotke. I da, uvelike je to istina, no razlog je golemoj mjeri i njihova kvaliteta. Ne smije im se dati vlastitim pogreška šansu za akciju i na kraju krajeva gol, jer tada nema spasa, a Vida je upravo to napravio.

Kod Griezmannovog pogotka doslovno je dodao napadaču Barcelone, kriminalno ispucavši loptu iz svog peterca a kod drugog je, zajedno s Lovrenom, loše pratio Mbappéa koji mu je pobjegao. Dobro, čitava obrana je pri tome loše reagirala jer, kako to govori Barić, stvarno je neshvatljivo da jedna takva duga lopta Pogbe neometano, kao na pladnju, dođe do Dignea na lijevoj strani koji je imao laki posao proslijeđivanja u sredinu najboljem mladom nogometašu na svijetu. No, Herr Otto ima svoje mišljenje o našim stoperima…

“Ali sve u svemu, i Vida i Lovren igrali su i igraju dobro. Nije lako protiv vrhunskih momčadi da ne napraviš pogrešku. Smatram da je Vida dobar. Znate, nije nama problem jedan igrač, nama je problem ipak nedovoljno igrača”, govori nam Otto Barić kojem smo nakon toga rekli kako su se neke stvari jako dobro vidjele i kako se ne može reći da je zid bijel ako je crn…

‘Francuska jednostavno ima bolje igrače i naši kad najbolje sve naprave, ne možemo ih dobiti’

“Ma dobro, čitav život sam o tome govorio. Što se tiče jučerašnje utakmice, Francuska jednostavno ima bolje igrače i naši kad najbolje sve naprave, mi njih ne možemo dobiti, pa ni kad Tricolori nisu na vrhunskoj razini, u vrhunskom izdanju, nego nekom običnom, normalnom da se tako izrazim. To nam se događa i to će nam se opet događati. Reprezentacije poput Francuske jednostavno imaju ono nešto što nama nedostaje. U ovom slučaju brzinu. Nikola Vlašić? Gledajte, i on i svi u Hrvatskoj igraju općenito dobro. Moram biti iskren, moram, i kazat ću da mene boli kad Hrvatska izgubi, ali sam svjestan zašto gubimo. I onda kad to kažem, to mnogima smeta”.

Upravo je Otto Barić bio izbornik Hrvatske na Euru 2004. godine u Portugalu, kad su Vatreni protiv tada aktualnog prvaka Europe Francuske odigrali 2:2 pred 29 160 gledatelja, od toga velikim brojem hrvatskih navijača. Zidane, Henry, Pirès, Sagnol, Vieira, Desailly, Gallas, Trezeguet i Thuram čekali su Hrvatsku koja je u toj utakmici oduševila. Inače, Barićev službeni debi dogodio se 7. rujna 2002. u Osijeku protiv Estonije. U to vrijeme, Hrvatska je možda bila i najtanja igračkom kvalitetom od svoje samostalnosti…

Međutim, lukavi lisac Otto je “promješao karte” i osvježio redove igračima koji će u budućnosti igrati važne uloge u reprezentaciji. Legendarni bivši kapetan Hrvatske Darijo Srna, Dado Pršo, Milan Miki Rapaić i ratnik na terenu Niko Kovač samo su neka od imena koja su se etabilirala kod Herr Otta, koji je dosta morao improvizirati, izmišljati. Pa je tako izmislio Tomislava Šokotu kao potporu Prši, koji je lijevicom zakucao loptu Barthezu za vodstvo 2:1 u 52. minuti.

Nenada Bjelicu stavio je u vezni red zajedno s Kovačem koji je početkom drugog poluvremena kombinirao s Giovannijem Rossom što je Hrvatskoj donijelo penal kojeg je skrivio Mickael Silvestre. Miki Rapaić zabio je za 1:1 i Hrvatska se vratila u igru nakon Tudorovog autogola u 22. minuti kad mu je Zidanova lopta upućena iz slobodnjaka pobjegla pod nogom. Na konačnih 2:2 postavio je Trezeguet u 64.

O utakmici s Francuskom 2004. na Euru u Portugalu

“Mi smo tu utakmicu igrali puno bolje od Francuza i zaslužili smo pobjedu. Dogodile su se neke pogreške, greška suca itd… Gledajte, momčad mora uvijek imati jako dobru obranu. I mi smo onda primili dva gola, a nismo ih zaslužili, odnosno bolje reći puno smo više zaslužili dati svoj treći gol nego što su oni zaslužili dati drugi. Ali eto, to se dogodilo. Međutim, u ono moje vrijeme za reprezentaciju Hrvatske obrana je bila strahovito važna. Tada je jedno 10-12 igrača prestalo igrati za Hrvatsku, srećom da sam pronašao Pršu pa smo se malo digli. Inače bi i o meni isto tako govorili negativno. Jer, to je tipično za nas. Nikad neću zaboraviti da sam upao u probleme pred utakmicu sa Francuskom, kad sam na jednoj press konferenciji rekao to što sam rekao”.

A rekao je poslije nule sa Švicarskom na otvaranju turnira, kako ne bi ništa mijenjao u taktici i momčadi što je uzrujalo hrvatske novinare i Ćiru Blaževića…

“Pa kako on to uopće i može reći kad smo vidjeli kako je to izgledalo? Učinio je fatalnu pogrešku, a taktika i igra bile su totalno krivo postavljene”, grmio je tada Ćiro…

Barić nam 16 godina poslije toga objašnjava:

‘Novinari i ljudi koji su bliže nogometu često omalovažavaju rad’

“Novinari i ljudi koji su bliže nogometu često omalovažavaju rad. Ne bi o tome, predaleko sad idemo. Ono što je bitno za jučerašnju utakmicu i općenito je to da smo mi stvarno generalno dobri, ali postoje bolji od nas. Moramo jednom za svagda valjda shvatiti da su to Francuzi. Posjed lopte danas više nije jedna od karakteristika kvalitetnije momčadi. Zašto? Ne znam da li znate ali Liverpool je imao bolji posjed lopte u utakmici koju je izgubio 7:2. To vam sve govori. Iz tog posjeda najvažnije je kako, gdje i na koji najbrži način daš loptu, a ne koliko ju imaš u nogama”, zaključio je Otto Barić.

